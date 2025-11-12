Die Schweizerinnen testet gegen Belgien und Wales Keystone

Der letzte Testspielgegner des Schweizer Frauen-Nationalteams im Kalenderjahr 2025 steht fest. Das Team von Neo-Nationaltrainer Rafel Navarro trifft am 2. Dezember auf Wales.

Bereits bekannt war das Aufeinandertreffen mit Belgien am 28. November. Ausgetragen werden beide Testspiele im spanischen Jerez, wo das Team von Pia Sundhages Nachfolger Rafel Navarro sich ab dem 24. November zum Abschluss des Länderspieljahres einfinden wird.

Letztmals spielten die Schweizerinnen im Oktober 2022 gegen Wales. Damals sicherten sie sich im Letzigrund in Zürich im Rahmen eines Barrage-Spiels die WM-Qualifikation für die Endrunde 2023.

Die beiden Partien gegen Belgien und Wales werden wichtige Tests für die Schweizerinnen, denn bereits im kommenden März startet das Team in die WM-Qualifikation für das Turnier 2027 in Brasilien. Erster Gegner in dieser ist Nordirland, die Partie wird am 3. März in der Schweiz ausgetragen.