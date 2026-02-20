Die Schweizer Nationalmannschaft gastiert für das letzte Heimspiel vor der WM in St. Gallen. Bild: Keystone

Die Schweizer Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Testspiel vor der Abreise zur Weltmeisterschaft in die USA in St. Gallen gegen Jordanien, wie der Schweizerische Fussballverband mitteilt.

Keystone-SDA SDA

Das erste Länderspiel überhaupt gegen den WM-Debütanten findet am Sonntag, 31. Mai, um 15.00 Uhr statt. Jordanien spielt an der WM in der Vorrundengruppe mit Titelverteidiger Argentinien, Österreich und Algerien.

Somit stehen die drei Schweizer Testspiel-Gegner bis zum Abflug Richtung Teamcamp in San Diego am 2. Juni fest. Bereits zuvor waren die Länderspiele gegen Deutschland (27. März in Basel) und Norwegen (31. März in Oslo) bekannt gegeben worden.

Die erste WM-Partie bestreitet das Team von Murat Yakin am 13. Juni in San Francisco gegen Katar.