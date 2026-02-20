  1. Privatkunden
Letztes Testspiel Die Schweizer Nati spielt vor der WM gegen Jordanien

SDA

20.2.2026 - 19:01

Die Schweizer Nationalmannschaft gastiert für das letzte Heimspiel vor der WM in St. Gallen.
Die Schweizer Nationalmannschaft gastiert für das letzte Heimspiel vor der WM in St. Gallen.
Bild: Keystone

Die Schweizer Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Testspiel vor der Abreise zur Weltmeisterschaft in die USA in St. Gallen gegen Jordanien, wie der Schweizerische Fussballverband mitteilt.

Keystone-SDA

20.02.2026, 19:01

20.02.2026, 19:34

Das erste Länderspiel überhaupt gegen den WM-Debütanten findet am Sonntag, 31. Mai, um 15.00 Uhr statt. Jordanien spielt an der WM in der Vorrundengruppe mit Titelverteidiger Argentinien, Österreich und Algerien.

Somit stehen die drei Schweizer Testspiel-Gegner bis zum Abflug Richtung Teamcamp in San Diego am 2. Juni fest. Bereits zuvor waren die Länderspiele gegen Deutschland (27. März in Basel) und Norwegen (31. März in Oslo) bekannt gegeben worden.

Die erste WM-Partie bestreitet das Team von Murat Yakin am 13. Juni in San Francisco gegen Katar.

Asp Jensen mit 16 zu Bayern: «Zu Beginn war es hart, ich hatte keine Freunde»

Asp Jensen mit 16 zu Bayern: «Zu Beginn war es hart, ich hatte keine Freunde»

GC steckt im Tabellenkeller der Super League – doch einer liefert ab: Jonathan Asp Jensen. Der von Bayern München ausgeliehene Däne ist GC-Topskorer und spricht offen über seinen schwierigen Start in Deutschland und sein neues Glück in Zürich.

20.02.2026

Fringer: «Henchoz ist der Königstransfer gelungen»

Fringer: «Henchoz ist der Königstransfer gelungen»

Basel, YB, FCZ, GC. blue Sport Experte Rolf Fringer analysiert die wichtigsten Winter-Transfers der Super League.

20.02.2026

Xherdan Shaqiri im Penalty-Dilemma

Xherdan Shaqiri im Penalty-Dilemma

20.02.2026

20.02.2026

Asp Jensen mit 16 zu Bayern: «Zu Beginn war es hart, ich hatte keine Freunde»

Asp Jensen mit 16 zu Bayern: «Zu Beginn war es hart, ich hatte keine Freunde»

Fringer: «Henchoz ist der Königstransfer gelungen»

Fringer: «Henchoz ist der Königstransfer gelungen»

Xherdan Shaqiri im Penalty-Dilemma

Xherdan Shaqiri im Penalty-Dilemma

Mehr Videos

