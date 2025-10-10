  1. Privatkunden
WM-Qualifikation Schweiz-Verfolger Kosovo lässt Federn

SDA

10.10.2025 - 22:57

In Pristina überwiegt im Verfolgerduell der Kampf
In Pristina überwiegt im Verfolgerduell der Kampf
Keystone

Die Schweizer Gruppengegner Kosovo und Slowenien spielen dem Nationalteam am Freitagabend in der WM-Qualifikation in die Karten. Die beiden Verfolger trennen sich in Pristina torlos.

Keystone-SDA

10.10.2025, 22:57

10.10.2025, 23:04

Die Super-League-Legionäre Amir Saipi (Lugano) und Kreshnik Hajrizi (Sion) kamen bei den Kosovaren nicht zum Einsatz – im Gegensatz zu den ehemaligen Schweizer Nachwuchs-Internationalen Leon Avdullahu und Albian Hajdari, die nach dem Nationenwechsel zum Stammpersonal im Team von Trainer Franco Foda gehörten.

Für den Kosovo, mit vier Punkten nach wie vor der erste Verfolger der makellosen Schweiz, geht es am Montag mit dem Auswärtsspiel in Schweden weiter. Gewinnt er nicht und holt die Schweiz zeitgleich in Slowenien den vierten Sieg, hat das Nationalteam das WM-Ticket bereits auf sicher.

