Dank Vargas-Doppelpack und Embolo-Elfer – die Nati ist voll auf Kurs

Gartenmann, Blondel und Muheim in der Startelf

Nationaltrainer Murat Yakin stellt im zweiten Testspiel des Jahres das System um und beginnt mit einer Dreierabwehrkette. Stefan Gartenmann spielt erneut in der Innenverteidigung.

Yakin setzt in der Abwehr neben dem dänisch-schweizerischen Doppelbürger auf Eray Cömert und Ricardo Rodriguez. Bereits am Vortag hatte der Nationalcoach angekündigt, dass auf den Aussenpositionen Miro Muheim (links) und Lucas Blondel (rechts) zum Einsatz kommen. Auch den Torhüterwechsel von Gregor Kobel zu Yvon Mvogo hatte Yakin am Montag bekanntgegeben.

Im Mittelfeld muss Denis Zakaria weichen, für ihn steht Djibril Sow erstmals seit eineinhalb Jahren wieder in der Startelf. Ruben Vargas, Sows Vereinskollege bei Sevilla, steht ebenfalls in der Startformation. Sowieso bleibt die Offensive mit Dan Ndoye und Breel Embolo im Zentrum im Vergleich zum Test gegen Nordirland unverändert. Der als Stürmer vorgesehene Andi Zeqiri musste am Dienstagmittag wegen muskulärer Probleme Forfait geben.