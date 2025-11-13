Roger Federer scheiterte im Viertelfinale der French Open 2010 am Schweden Robin Söderling. KEYSTONE

Die Schweizer-Nati spielt am Samstag im Stade de Genève gegen Schwedens «Tre Kronor». Ein Sieg bedeutet ein weiterer Schritt in Richtung WM-Qualifikation. In der Vergangenheit musste die Schweiz jedoch bittere Niederlagen hinnehmen.

Kiara* Mattéo Mayasi

Schon mehrmals stand die Schweiz Schweden gegenüber. Am Samstag gibt es ein Wiedersehen der beiden Nationen in der Fussball-WM-Qualifikation. Ein Sieg würde uns nicht nur die Teilnahme an der Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada sichern, sondern wäre auch Balsam für die Schweizer Sport-Seele, hat uns Schweden in der Vergangenheit doch die eine oder andere schmerzhafte Niederlage zugefügt. Hier die fünf bittersten Niederlagen:

Fussball-WM 2018 in Russland – Achtelfinale

Das frühe Aus der Schweizer Nati an der Fussball-WM 2018 war für viele Fans eine grosse Enttäuschung. Im Achtelfinale traf die Schweizer Mannschaft in St. Petersburg auf die «Tre Kronor». Obwohl die Schweiz mehr Spielanteile hatte, endete das Spiel 1:0 zugunsten der Schweden. In der 66. Minute traf der Mittelfeldspieler Emil Forsberg und brachte sein Team in Führung. Die Schweizer sorgten im gegnerischen Strafraum für Aufregung, doch zu einem Tor kam es nicht. Obwohl die Schweiz bereits zweimal bei einem WM-Achtelfinale ausgeschieden war, 2006 im Penaltyschiessen gegen die Ukraine und 2014 in der Verlängerung gegen Argentinien, war die Chance auf ein Weiterkommen noch nie so gross wie gegen die Schweden.

Schweden feiern vor den Schweizern im Achtelfinale der Fussball-WM 2018. KEYSTONE

French Open Viertelfinale 2010 – Federer vs. Söderling

Beim French Open 2010 gewann der Schwede Robin Söderling gegen Roger Federer im Viertelfinale. Der erste Satz dominierte der Schweizer eindeutig mit 6:3, doch Söderling drehte das Spiel um. Der Schwede gewann den zweiten Satz mit 6:3. Im dritten Satz stand es 5:5, bevor es anfing zu regnen. Nach einer 80-minütigen Unterbrechung konnte Söderling die restlichen Sätze für sich entscheiden. Das Spiel endete 3:6, 6:3 7:5, 6:4. Für Federer war es das erste Mal seit 2004, dass ihm der Einzug in ein Grand-Slam-Halbfinale missglückte.

Roger Federer nach der Niederlage im Viertelfinale gegen Robin Söderling im French Open 2010. KEYSTONE

Eishockey-Weltmeisterschaft 2013 in Schweden – Finale

Die 77. Eishockey-Weltmeisterschaft fand 2013 in Schweden und Finnland statt. Im Finale stand die Schweizer Nationalmannschaft gegen die Schwedische. Nach dem ersten und zweiten Drittel standen die Chancen für die Schweizer gut. Bereits in der 5. Minute erzielte Roman Josi das erste Goal, wonach Schweden nach 2 Toren die Führung wieder ergreifen konnte. Das zweite Drittel endete torlos. Mit einem Goal Rückstand ging die Nati in das finale Drittel. Noch war nichts entschieden. In den letzten 20 Minuten konnte Schweden seinen Vorsprung vergrössern und das Spiel mit 5:1 (2:1, 0:0, 3:0) klar für sich gewinnen. Für die «Tre Kronor» bedeutete es der 9. WM-Sieg und seit 1986 der erste Sieg für das Gastgeberland.

Sieg von Schweden im Finale der Eishockey-WM 2013. KEYSTONE

Eishockey-Weltmeisterschaft 2018 in Dänemark – Finale

Im Jahr 2018 fand die 82. Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark statt. Erneut traf im Finale die Schweizer Nati auf die «Tre Kronor». Diesmal war der Sieg für die Schweizer in greifbarer Nähe: Nach dem letzten Drittel herrschte Gleichstand, weshalb das Spiel in die Verlängerung ging. Auch da konnte der Gewinner nicht entschieden werden und es kam zum Penaltyschiessen. Unter zahlreichen Fans sicherte sich die schwedische Nationalmannschaft den 11. WM-Sieg mit dem 3:2 im Penaltyschiessen (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Wieder mussten sich die Schweizer mit der Silber-Medaille zufriedengeben.

Schweden triumphiert gegen die Schweiz im Finale der Eishockey-WM 2018. KEYSTONE

Unihockey-Weltmeisterschaft 2018/2021 – Halbfinale

Zweimal verlor die Schweizer Unihockey-Mannschaft gegen Schweden an einer Unihockey-WM im Halbfinale. 2018 in Tschechien lagen die Schweizer bis 103 Sekunden vor Abpfiff dank Patrick Mendelin in Führung. Durch den späten Ausgleich von Albin Sjögren konnte die schwedische Mannschaft das Penaltyschiessen erzwingen. Aus den fünf Versuchen traf die Nati dreimal. Die «Tre Kronor» versenkte vier Bälle und kam ins Finale weiter, wo sie gegen Finnland verloren.

Drei Jahre später gab es zwischen den zwei Mannschaften ein Wiedersehen an der Unihockey-WM 2021 in Finnland. Diesmal war das Ergebnis klar: 1:6 gewann Schweden gegen die Schweiz. Nach eine, Eigentor aus Schweizer Seite konnte Schweden seinen Vorsprung immer weiter vergrössern. Nochmals standen sie gegen Finnland im Finale, wo sie diesmal siegreich waren.

Patrick Mendelin gegen Schweden an der Unihockey-WM 2018 im Halbfinale. KEYSTONE

*Dieser Artikel wurde von Gymnasiastin Kiara geschrieben, die derzeit Einblicke in den Arbeitsalltag von blue News erhält.

