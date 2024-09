Schiri bekam bei Witz-Rot nicht alle TV-Bilder gezeigt

Das sagt Michael Wegmann zum Witz-Rot gegen Elvedi blue News Leiter Sport Michael Wegmann analysiert nach der Niederlage gegen Dänemark die beiden roten Karten gegen die Schweizer Nati. 06.09.2024

Die Schweiz verliert in Dänemark 0:2 und sieht zweimal Rot. Nach der Partie sind die Nati-Stars sauer auf den Schiedsrichter und die Gegenspieler. Die Stimmen zur bitteren Niederlage in Kopenhagen.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Beim Spiel zwischen Dänemark und der Schweiz zückt Schiedsrichter Daniel Sieber gegen Nico Elvedi die Rote Karte.

Der Entscheid sorgt für Diskussionen. Elvedi wird vom Stürmer zu Boden gerissen und trifft ihn dann am Fuss.

Nun ist klar: Siebert bekam am Bildschirm nur die Szene mit Elvedis Fall an den Fuss zu sehen. Xhaka: «Dass man rausgeht und sich nur einen Teil der Situation anschaut und nicht die ganze Aktion, das habe ich bis heute nicht erlebt.» Mehr anzeigen

«Das ist ein Skandal. Das ist ein kompletter Fehlentscheid» – wettert Sascha Ruefer in der 52. Minute des Nations-League-Spiels zwischen Dänemark und der Schweiz am Donnerstagabend. Der SRF-Kommentator spricht damit wohl für einmal wirklich allen Nati-Fans aus dem Herzen. Was war das bitte?

Nach einem Laufduell zwischen Nati-Verteidiger Nico Elvedi und Dänemark-Stürmer Kasper Dolberg zieht der Däne den Schweizer kurz vor Gregor Kobels Strafraum zu Boden. Ein Stürmerfoul. Schiedsrichter Daniel Siebert hat die Situation aber offenbar anders gesehen. Der Deutsche entscheidet zuerst auf Penalty und liegt damit sowieso falsch. Nach einer haarsträubenden VAR-Konsultation ändert Siebert dann seine Meinung. Er nimmt zwar den Penalty wieder zurück, gibt aber Freistoss für Dänemark und stellt Elvedi wegen Notbremse vom Platz.

Granit: «Was heute die Spieler von Dänemark geleistet haben, hat nichts mit Respekt zu tun» Granit Xhaka fliegt bei der Niederlage gegen Dänemark vom Platz und nervt sich nach dem Spiel über den Gegner. 05.09.2024

Xhaka: «Verstehe nicht, wie er hier die Rote Karte zeigt»

Nach der Partie schütteln Spieler und Trainer im Schweizer Lager ungläubig die Köpfe. «Über die Rote Karte muss man nicht diskutieren», ärgert sich Granit Xhaka nach der Partie (siehe Video oben). «Das ist ein riesiger Skandal für mich. Dass man rausgeht und sich nur einen Teil der Situation anschaut und nicht die ganze Aktion, das habe ich bis heute nicht erlebt.»

Auch Trainer Murat Yakin ist sauer. «Nico hat einen Vorsprung, wird zurückgezogen oder eingeklemmt und fällt dann um. Ich verstehe nicht, wie der Schiedsrichter die Aktion so interpretiert und hier die Rote Karte zeigt», sagt Yakin im Interview bei SRF. «Das hat das ganze Spiel gedreht, wir haben danach die Kontrolle verloren.»

Nun ist offenbar auch klar, warum sich Siebert für die Rote Karte gegen Elvedi entschied. Der Schiedsrichter bekam, wie Xhaka erwähnte, nicht alle TV-Bilder gezeigt. Schiedsrichter Siebert war nach dem Schlusspfiff in die Kabine der Nati gekommen und hat mit Trainer und Spielern seine Rote Karte gegen Elvedi begründet. Yakin: «Er bekam nur die Szene mit der Roten Karte zu sehen, nicht aber das Stürmerfoul zuvor.»

Abwehrchef Manuel Akanji findet ebenfalls klare Worte: «Dolberg klemmt den Arm von Nico ein, der dadurch umfällt und dabei auf Dolbergs Fersen landet. Es war keine Intention da, den Spieler zu foulen. Ich finde es krass, dass der Schiedsrichter die Situation im Video anschaut und trotzdem die Rote Karte zeigt.»

«Was die Dänen gezeigt haben, hat nichts mit Respekt zu tun»

Nach der Roten Karte gegen Elvedi ist das Spiel nicht mehr dasselbe. Die Schweizer hängen in der Schlussphase in den Seilen, die Dänen wollen unbedingt von der numerischen Überzahl profitieren. Vielleicht spielen sie in der 81. Minute auch deshalb den Ball nicht ins Aus, obwohl Breel Embolo auf dem Boden liegt, weil ihm Gegenspieler Vestergaard bei einem Zweikampf auf die Hand steht.

Wild gestikulierend fordert Granit Xhaka die Dänen mehrfach dazu auf, Fairplay walten zu lassen und die Kugel ins Aus zu spielen. Sie tun es nicht, erzielen stattdessen im direkten Gegenzug das vorentscheidende 1:0.

Xhaka platzt der Kragen. Noch während des Torjubels der Dänen kommt es zur Rudelbildung. Der 31-Jährige konfrontiert Dänemark-Captain Hojbjerg und sieht dafür Gelb. Wenige Minuten später verliert er dann völlig den Kopf, nimmt sich Hojbjerg noch einmal vor, indem er ihn ungestüm abräumt, und wird dafür von Siebert zum zweiten Schweizer erkürt, der frühzeitig unter die Dusche muss.

Doch auch das kalte Wasser scheint den heissblütigen Schweizer nicht beruhigt zu haben. Lange nach dem Spiel ist der Ärger beim Captain noch herauszuhören. «Im Fussball wird das Wort ‹Respekt› ganz grossgeschrieben. Was leider heute die Spieler von Dänemark geleistet haben, hat nichts mit Respekt zu tun», so die klare Ansage Xhakas, der ausführt: «Wir waren vorbildlich in der ersten Halbzeit. Da lag einer von ihnen und wir haben den Ball rausgeschossen. Sie machen das in der zweiten Halbzeit nicht, wir kriegen somit das 1:0. Dabei waren wir vorher sowieso schon ein Mann weniger. Schade, dass wir im Jahr 2024 noch über den Respekt reden müssen.»

Nach dem 1:0 für Dänemark kommt es während des Torjubels zur Rudelbildung. KEYSTONE

«Man spricht in solchen Spielen immer von Fairplay, aber...»

Auch Yakin ärgert sich nach der Partie über das Verhalten der Gegner. «Praktisch jeder Spieler von uns hat die Dänen gebeten, den Ball rauszuspielen. Das war leider kein Fairplay von ihnen», so der Nati-Trainer, der seinen Captain sofort in Schutz nimmt. «Dass sich Granit danach sehr aufregt, ist verständlich.»

Auch Goalie Kobel ist sauer: «Beim ersten Gegentor sind wir schon ein Mann weniger auf dem Feld, ein weiterer liegt noch verletzt auf dem Boden, also fehlten plötzlich zwei Leute. Deshalb waren alle relativ aufgebracht.» Die Dänen hätten zwar nicht gegen die Regeln verstossen, erklärt Kobel, weiss aber: «Es ist eigentlich ein Gentlemen's Agreement, in solch einem Fall nicht weiterzuspielen.»

Akanji sieht das genauso: «Man spricht in solchen Spielen immer von Fairplay, aber die Dänen haben nicht darüber nachgedacht, den Ball rauszuspielen. Der Frust ist dann natürlich gross, wenn du so lang gekämpft hast und am Schluss trotzdem verlierst.»

Auch zahlreiche Fans der Nati ärgern sich nach dem Dänemark-Spiel über Schiedsrichter Siebert und die Dänen. Die Reaktionen aus dem Netz findest du hier.

