Sydney Schertenleib bewies in den letzten Monaten auch in Barcelona ihre Klasse Keystone

Mit Lia Wälti und Sydney Schertenleib stehen zwei Schweizer Nationalspielerinnen am Samstag im Final der Champions League. Wältis Arsenal fordert als Aussenseiter in Lissabon Schertenleibs Barcelona.

Keine der beiden Schweizerinnen dürfte in der Startformation stehen. Zwar hat die 18-jährige Schertenleib beim Starensemble von Barcelona in dieser Saison bemerkenswert viel Einsatzzeit bekommen, aber in der Champions League setzt Trainer Pere Romeu jeweils auf erfahrenere Kräfte. Lia Wälti gehörte bei den Londonerinnen nicht mehr zum Stammpersonal, beim Halbfinal-Erfolg gegen Rekordsieger Lyon kam die Mittelfeldspielerin nur sieben Minuten zum Einsatz.

Die Favoritenrolle gehört dem FC Barcelona, der sein 100. Europacupspiel bestreiten wird und in dieser Saison zum dritten Mal das Triple (Meisterschaft, Cup und Champions League) schaffen kann. Für die Katalaninnen mit Grössen wie Aitana Bonmati, Alexia Putellas oder Salma Paralluelo ist es der fünfte Final in Serie in der Champions League. 2021, 2023 und 2024 gewannen sie den Titel. Arsenal stand seit dem Sieg 2007 nicht mehr in einem Europacup-Final.