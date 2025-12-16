  1. Privatkunden
WM-Quali-Heimspiele Die Schweizer Frauen-Nati spielt in Lausanne und Zürich

SDA

16.12.2025 - 14:38

Steht für erste Ernstkämpfe in Lausanne und Zürich im Rampenlicht: der neue Schweizer Frauen-Nationalcoach Rafel Navarro
Steht für erste Ernstkämpfe in Lausanne und Zürich im Rampenlicht: der neue Schweizer Frauen-Nationalcoach Rafel Navarro
Keystone

In der Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien trifft das Schweizer Frauen-Nationalteam in der ersten Phase auf Nordirland, die Türkei und Malta.

Keystone-SDA

16.12.2025, 14:38

16.12.2025, 15:29

Die ersten beiden Heimspiele finden im kommenden Frühling in Lausanne und Zürich statt.

Im Stade de la Tuilière empfängt das Team von Nationalcoach Rafel Navarro am Dienstag, 3. März, Nordirland. Am Dienstag, 14. April, trifft man im Letzigrund auf die Türkei. Dazwischen sind die Schweizer Frauen am Samstag, 7. März, auf Malta zu Gast.

Wenn die Schweiz in der Vierergruppe einen der ersten drei Plätze belegt, erreicht sie die Playoffs, in denen in zwei Runden mit Hin- und Rückspielen die weiteren europäischen WM-Startplätze vergeben werden. Gewinnt sie ihre Gruppe, geht sie zumindest in der 1. Playoff-Runde einem Team aus der Liga A aus dem Weg.

Janis Moser schiesst sein drittes Saisontor

Nach zwei Minuten des Schlussdrittels traf Janis Moser für die Tampa Bay Lightning zum dritten Mal in dieser Saison. Es war im Florida-Derby gegen den Stanley-Cup-Champion Florida Panthers aber nur das 2:4 auf dem Weg zu einer 2:5-Niederlage.

16.12.2025

Federer, Odermatt und Co. gratulieren Niederreiter zum 1000. NHL-Spiel

Er wagt den Sprung nach Nordamerika mit 16, bricht die Lehre als Heizungsmonteur ab und träumt von der NHL. Nun hat Nino Niederreiter als erster Schweizer 1000 Partien in der Regular Season erreicht. Sportstars und Familienmitglieder gratulieren.

15.12.2025

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

11.12.2025

