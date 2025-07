So sehen Siegerrinnen aus!

STORY: Im offenen Bus ging es für die englische Frauen-Fussballnationalmannschaft am Dienstag durch das Zentrum von London. Tausende Fans waren gekommen, um sie zu sehen und um mit ihnen zu feiern. Nach ihrem Final-Sieg bei der Fussball-Europameisterschaft in der Schweiz gegen Weltmeister Spanien haben die Lionesses, die Löwinnen, wie das Team genannt wird, die Herzen ihrer Landleute erobert. «Es war brillant, der Moment, als wir sie im Bus sahen, es war ein sehr bewegender, emotionaler Moment. Und ich bin auch alt genug, um mich an den Sieg der Männer 1966 zu erinnern, aber es war fantastisch, sie heute live im Bus zu sehen.» «Ich bin sehr stolz, ich fand es wirklich toll, vor allem, weil ich dachte, sie würden es nicht schaffen. Am Anfang dachte ich, das wird nicht gut. Aber sie haben es geschafft.» Mit ihrem Sieg haben die Engländerinnen den Europameistertitel nicht nur verteidigt. Es ist auch das erste Mal, dass eine englische Fussballmannschaft eine Trophäe auf fremden Boden gewonnen hat. Und da können die Feierlichkeiten gerne ein wenig länger dauern. Bereits am Montag gab es einen begeisterten Empfang am Flughafen und ein Besuch in der Residenz von Premierminister Keir Starmer. Auch die Königsfamilie hatte beim Finale mitgefiebert. Prinz William war im Stadion und hatte den Spielerinnen persönlich gratuliert. Und König Charles hatte sie aufgefordert, nun auch den Siegerpokal für die WM 2027 nach England zu bringen.

29.07.2025