Nicht nur die Schweiz schlägt sich vor dem Achtelfinal am Dienstag gegen Kolumbien mit Verletzungssorgen herum. Bei den Südamerikanern fällt mit Jhon Cordoba ein Stürmer aus.

Für Kolumbiens Jhon Cordoba ist die Weltmeisterschaft vorzeitig beendet. Das bestätigte Trainer Nestor Lorenzo einen Tag vor dem WM-Achtelfinal der Südamerikaner gegen die Schweiz an diesem Dienstag (22.00 Uhr Schweizer Zeit) in Vancouver. «Er wird den Rest des Turniers nicht mehr spielen können», sagte Lorenzo: «Er steht uns leider nicht mehr zur Verfügung.»

Der 33-jährige Mittelstürmer, der von 2015 bis 2021 in der Bundesliga aktiv war und seither beim russischen Verein Krasnodar unter Vertrag steht, hatte sich beim Sieg im Sechzehntelfinal gegen Ghana eine Muskelverletzung zugezogen. Details dazu nannte Lorenzo nicht. Laut der kolumbianischen Zeitung «El Tiempo» erlitt der 1,86 m grosse Angreifer einen Muskelfaserriss im linken Adduktorenmuskel.