Die FIFA registriert einen höheren Anteil an rassistischen Kommentaren im Netz. Auch das Schweizer Nationalteam ist betroffen. Der Verband reagiert.

Der Schweizerische Fussballverband sieht sich vermehrt mit Hasskommentaren in den sozialen Medien gegen das Nationalteam während der Fussball-WM konfrontiert. (Archivbild)

«Dünkt mich etwas zu dunkel»

«Dünkt mich etwas zu dunkel» Schweizer Nati-Helden werden verstärkt Ziel von Hasskommentaren

Darum geht's Der Schweizerische Fussballverband hat immer mehr mit Hasskommentaren gegen Nati-Spieler zu kämpfen.

Insbesondere nach weniger guten Spielen wie gegen Katar werden Hautfarbe und Herkunft der WM-Helden thematisiert.

Auch die FIFA klagt über mehr Rassismus bei Kommentierenden.

Der Schweizerische Fussballverband sieht sich vermehrt mit Hasskommentaren in den sozialen Medien gegen das Nationalteam während der WM konfrontiert.

«Leider können wir inzwischen abschätzen, wann die Gefahr einer Häufung solcher niederträchtigen Kommentare steigt», sagte ein Medienverantwortlicher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «In diesem Fall werden die Kommentarspalten auf unseren Kanälen oft bereits proaktiv gesperrt.»

«Das Ganze dünkt mich etwas zu dunkel eingefärbt.» Rassistischer Kommentar unter einem Artikel zur Nati auf einem Schweizer Newsportal.

Vor allem nach dem enttäuschenden Auftakt beim 1:1 gegen Katar habe es so viele diskriminierende Nachrichten gegeben, dass die Kommentarfunktion auf den Social-Media-Kanälen deaktiviert worden sei. «Auch, weil es bei einigen der Kommentare um die Hautfarbe oder Herkunft der Spieler ging.»

«@Achtung.Wacht.Auf .. eidgenossen? ..max 20 % sind das noch.» Rassistischer Kommentar unter einem Artikel zur Nati auf einem Schweizer Newsportal (Schreibweise entspricht dem Original).

Sobald Kommentare den Straftatbestand der sogenannten Rassismusstrafnorm erfüllen, werden sie vom Schweizerischen Fussballverband an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet.

FIFA: Anteil rassistischer Kommentare höher

Vor wenigen Tagen erst hatte der Weltverband FIFA mitgeteilt, dass rassistische Kommentare während der WM zugenommen haben. Elf Prozent aller als beleidigend eingestuften Beiträge seien auf eine Art rassistisch, hiess es unter Verweis auf die erhobenen Daten.

Schweizer Spieler trainieren am 1. Juli in Vancouver hand in Hand – manche Fans sind nicht so nah bei ihrem Team. KEYSTONE

Das sei ein Zuwachs um drei Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt bei der vergangenen WM in Katar im November und Dezember 2022. Den Angaben zufolge wurden 1000 Accounts an Strafverfolgungsbehörden gemeldet.

«In keiner anderen Mannschaft spielen 9 Ausländer und 2 Einheimische.» Rassistischer Kommentar unter einem Artikel zur Nati auf einem Schweizer Newsportal.

Rassistisch beleidigt worden waren etwa die drei niederländischen Profis Justin Kluivert, Quinten Timber und Crysencio Summerville nach ihren verschossenen Elfmetern im verlorenen Sechzehntelfinale gegen Marokko.

«Manzambimbim wird fix 2 oder 3 mal den Pfosten treffen. Für mehr reichts dan aber nicht.» Rassistischer Kommentar unter einem Artikel zur Nati auf einem Schweizer Newsportal (Schreibweise entspricht dem Original).

Das Trio schloss deshalb die Kommentarfunktionen in den jeweiligen Accounts. Der niederländische Verband KNVB verurteilte die Beleidigungen und rief dazu auf, entsprechende Beiträge zu melden. Der Verband erstattete zudem nach eigenen Angaben Anzeige beim Generalstaatsanwalt der Niederlande.