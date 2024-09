#Vorschau

Neben Dänemark sind in den sechs Gruppenspielen der Nations League, die in den nächsten gut zwei Monaten stattfinden, Europameister Spanien und Serbien die Gegner. Mit einem Top-2-Platz in dieser Gruppe kommt die Schweiz in die Viertelfinals, als Dritte bestreitet sie eine Barrage gegen den Abstieg aus der Liga A, und als Letzte würde sie direkt absteigen.

Das zweite Spiel dieses Zusammenzuges findet am Sonntag in Genf gegen Spanien statt.