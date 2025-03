U21-Nationaltrainer Sascha Stauch verliert mit einer runderneuerten Mannschaft das erste Länderspiel Keystone

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft verliert ihr erstes Länderspiel im Jahr 2025. Das Team von Sascha Stauch unterliegt in einem Testspiel in Marbella Österreich 0:2.

Keystone-SDA SDA

Beide Gegentore kassierte die vom Basler Leon Avdullahu angeführte Schweizer Equipe in der ersten Halbzeit. Dijon Kameri von Altach traf in der 11. Minute, Furkan Dursun von Rapid Wien sechs Minuten vor der Pause.

Im Schweizer Kader standen nach der enttäuschend verlaufenen EM-Qualifikation im Hinblick auf die kommende Qualifikationsperiode nur Spieler mit den Jahrgängen 2004 und jünger. Für die Endrunde in der Slowakei in diesem Sommer konnte sich die Schweiz nicht qualifizieren. Sie belegte in ihrer Gruppe hinter Rumänien und Finnland nur Platz 3.

Telegramm:

Schweiz U21 – Österreich U21 0:2 (0:2)

Marbella (ESP). – Tore: 11. Kameri 0:1. 39. Dursun 0:2.

Schweiz: Huber; Athekame, Ligue, Denoon, Guzzo; Giger (59. Nyakossi), Avdullahu, Keller (70. Manzambi), Tsawa (59. Meyer); Beney (70. Ouattara), Ze (70. Chipperfield).