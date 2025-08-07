Servette hat nach der Niederlage gegen St. Gallen einiges gutzumachen gegen den FC Utrecht Keystone

Servette, Lugano und Lausanne stehen am Donnerstag zum zweiten Mal in dieser Saison in der Europacup-Qualifikation im Einsatz.

Keystone-SDA SDA

Für Servette ist das Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde für die Europa League gegen den FC Utrecht die erste Partie nach der Entlassung von Trainer Thomas Häberli. Mit den ad interim eingesetzten Bojan Dimic und Alexandre Alphonse als Entscheidungsträgern soll es nach dem verpatzten Saisonstart aufwärts gehen und ein erster Schritt Richtung Ligaphase gemacht werden.

Gelingt es den Servettien im Heimspiel vom Donnerstag und auswärts nächste Woche, die Niederländer auszuschalten, wäre ihnen im schlechtesten Fall ein Platz in der Ligaphase der Conference League sicher. Erweist sich hingegen nach Viktoria Pilsen auch Utrecht als zu stark für den Zweiten der letzten Super-League-Saison, dann würde die Hürde in den Playoffs nochmals anspruchsvoller, mit Schachtar Donezk oder Panathinaikos Athen.

Lugano und Lausanne dürfen sich in den letzten zwei Qualifikationsrunden für die Ligaphase der Conference League keinen Fehltritt leisten. Die Tessiner treffen am Donnerstag in Thun auf die Slowenen von Celje, gegen welche sie im letzten Februar im Achtelfinal der Conference League gescheitert sind. Danach würde das Playoff-Duell gegen Banik Ostrava aus Tschechien oder Austria Wien folgen.

Lausanne-Sport tritt gegen die in den letzten Jahren europäisch viel im Einsatz stehenden Kasachen von Astana an. In den Playoffs wäre nach Papierform Besiktas Istanbul der Gegner. Die Türken treffen in der Conference-League-Qualifikation auf die Iren von St. Patrick's Athletic. Der Liechtensteiner Cupsieger Vaduz hat mit Alkmaar in der 3. Qualifikationsrunde schon eine sehr schwierige Aufgabe vor sich.

Erst gegen Ende des Monats greifen der Meister FC Basel und die Young Boys in das Europacup-Geschehen ein. Basel wird nach den Playoffs gegen Kopenhagen oder Malmö entweder in der Champions League oder Europa League spielen, YB nach dem Duell mit Slovan Bratislava oder Kairat Almaty in der Europa League oder Conference League.