Nullnummer gegen Südkorea Schweizer U17 stellt die Weichen Richtung K.o.-Phase

SDA

7.11.2025 - 18:13

Nevio Scherrer muss sich gleich gegen zwei Südkoreaner durchsetzen.
Nevio Scherrer muss sich gleich gegen zwei Südkoreaner durchsetzen.
IMAGO/Naushad

Die Schweizer U17-Nationalmannschaft bleibt an der WM in Katar auf Kurs Richtung K.o.-Phase. Im zweiten Gruppenspiel kommt das Team von Trainer Lugi Pisino gegen Südkorea zu einem torlosen Remis.

Keystone-SDA

07.11.2025, 18:13

07.11.2025, 19:01

Drei Tage nach dem überzeugenden 4:1 im Startspiel gegen die Elfenbeinküste wollte den Schweizern im Duell mit den zum Auftakt ebenfalls siegreichen Asiaten (2:1 gegen Mexiko) kein Tor gelingen. Im anderen Spiel der Gruppe F setzte sich Mexiko mit 1:0 gegen die Elfenbeinküste durch.

Mit vier Punkten aus zwei Partien hat das Schweizer Team vor dem abschliessenden Vorrundenspiel am Montag gegen Mexiko aber sehr gute Aussichten auf das Erreichen der Sechzehntelfinals. Für die K.o.-Phase qualifizieren sich neben den ersten zwei von jeder der zwölf Gruppen auch die besten acht Gruppendritten.

Damit wahrt die SFV-Auswahl in dieser Altersklasse ihre Ungeschlagenheit an Weltmeisterschaften. Die bislang einzige Teilnahme endete für Granit Xhaka und Co. vor 16 Jahren nach sieben Siegen mit dem Titelgewinn. Im neunten WM-Spiel überhaupt verpasste ein Schweizer U17-Team nun allerdings erstmals einen Sieg.

