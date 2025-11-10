Jill Stiel, ein Neffe des ehemaligen Nati-Goalies Jörg Stiel, bereitet gegen Mexiko zwei frühe Tore vor. Keystone

Das Schweizer Team zieht an der U17-FIFA-WM in Katar als Gruppensieger in die Sechzehntelfinals ein. Zum Abschluss der Vorrunde gewinnt die Mannschaft von Trainer Luigi Pisino gegen Mexiko mit 3:1.

Keystone-SDA SDA

Die Schweizer legten einen Blitzstart hin. Obwohl Nico Lazri in der 10. Minute einen Elfmeter an den Pfosten schoss, führten die Schweizer schon nach 20 Minuten 2:0. Mladen Mijajlovic vom SC Freiburg brachte das Schweizer Team nach 17 Minuten in Führung. Drei Minuten später provozierte der beim FCZ tätige Jill Stiel, ein Neffe des Ex-Internationalen Jörg Stiel, ein Eigentor des Mexikaners Felix Contreras. Stiel bereitete die ersten beiden Schweizer Goals vor. Mijajlovic erzielte neben dem 1:0 auch noch das 3:1 (58.), das zwei Minuten nach dem mexikanischen Anschlusstreffer fiel und die Partie mehr als vorentschied.

Probleme bekundeten die Schweizer bislang einzig beim Verwerten von Penaltys. Schon gegen die Elfenbeinküste hatte Sions Adrien Llukes vom Punkt erst mit dem Nachschuss getroffen.

Der erste Schweizer Gegner in der K.o.-Phase, die am Freitag beginnt, steht erst nach den letzten Vorrundenspielen vom Dienstag fest.