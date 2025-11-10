  1. Privatkunden
WM in Katar Schweizer U17 holt den Gruppensieg

SDA

10.11.2025 - 15:52

Jill Stiel, ein Neffe des ehemaligen Nati-Goalies Jörg Stiel, bereitet gegen Mexiko zwei frühe Tore vor.
Jill Stiel, ein Neffe des ehemaligen Nati-Goalies Jörg Stiel, bereitet gegen Mexiko zwei frühe Tore vor.
Keystone

Das Schweizer Team zieht an der U17-FIFA-WM in Katar als Gruppensieger in die Sechzehntelfinals ein. Zum Abschluss der Vorrunde gewinnt die Mannschaft von Trainer Luigi Pisino gegen Mexiko mit 3:1.

Keystone-SDA

10.11.2025, 15:52

10.11.2025, 15:57

Die Schweizer legten einen Blitzstart hin. Obwohl Nico Lazri in der 10. Minute einen Elfmeter an den Pfosten schoss, führten die Schweizer schon nach 20 Minuten 2:0. Mladen Mijajlovic vom SC Freiburg brachte das Schweizer Team nach 17 Minuten in Führung. Drei Minuten später provozierte der beim FCZ tätige Jill Stiel, ein Neffe des Ex-Internationalen Jörg Stiel, ein Eigentor des Mexikaners Felix Contreras. Stiel bereitete die ersten beiden Schweizer Goals vor. Mijajlovic erzielte neben dem 1:0 auch noch das 3:1 (58.), das zwei Minuten nach dem mexikanischen Anschlusstreffer fiel und die Partie mehr als vorentschied.

Probleme bekundeten die Schweizer bislang einzig beim Verwerten von Penaltys. Schon gegen die Elfenbeinküste hatte Sions Adrien Llukes vom Punkt erst mit dem Nachschuss getroffen.

Der erste Schweizer Gegner in der K.o.-Phase, die am Freitag beginnt, steht erst nach den letzten Vorrundenspielen vom Dienstag fest.

Zusammenzug in Lausanne, die Schweizer Nati von Trainer Murat Yakin bereitet sich auf die letzten WM-Qualifikationsspiele vor. Am Samstag geht es in Genf gegen Schweden, danach auswärts im Kosovo.

Wie tickt YB-Goalie Marvin Keller? blue Sport hat den 23-Jährigen in Bern besucht und mit ihm über Fussball und Privates gesprochen.

Alisha Lehmann ist ein Star in den sozialen Medien, denn die Nati-Spielerin weiss sich perfekt in Szene zu setzen. Mal zeigt sie ihre Fussball-Skills, mal braust sie im Lamborghini davon, mal präsentiert sie sich im Bikini. Here we go!

