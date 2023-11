Schweizer U21 als Gruppenerster ins neue Jahr - Gallery Daniel Dos Santos umkurvt in der 88. Minute den Rumänen Alexandru Pantea und gleicht zum 2:2 aus Bild: Keystone Fabian Rieder (rechts) wird vom rumänischen 1:0-Torschützen Rares Ilie zurückgehalten Bild: Keystone Schweizer U21 als Gruppenerster ins neue Jahr - Gallery Daniel Dos Santos umkurvt in der 88. Minute den Rumänen Alexandru Pantea und gleicht zum 2:2 aus Bild: Keystone Fabian Rieder (rechts) wird vom rumänischen 1:0-Torschützen Rares Ilie zurückgehalten Bild: Keystone

Das Schweizer U21-Nationalteam geht in der Qualifikation für die EM 2025 dank einem 2:2 zuhause gegen Rumänien als ungeschlagener Gruppenerster ins nächste Jahr und die zweite Hälfte des Pensums.

Thuns Daniel Dos Santos wendete in Neuenburg im Duell mit dem wohl gefährlichsten Gegner im Kampf um das direkte EM-Ticket für den Gruppenersten mit seinem Ausgleich in der 88. Minute die erste Niederlage ab. Bis dahin hatten die Rumänen während fast einer Stunde geführt. Für den ersten Ausgleich hatte der Lausanner Alvyn Sanches in der 23. Minute gesorgt.

Weiter geht es für das Team von Trainer Sascha Stauch am 26. März mit dem Auswärtsspiel gegen Albanien, den aktuellen Gruppendritten, dessen Partie in Montenegro beim Stand von 0:0 wetterbedingt abgebrochen werden musste.

Von den neun Gruppenzweiten qualifizieren sich nur die besten drei direkt. Die übrigen sechs bestreiten im November 2024 Playoffs um drei weitere EM-Tickets.

sda