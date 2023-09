Die neue Generation der Schweizer U21-Nationalmannschaft startet mit einem Sieg in die EM-Qualifikation. Das neu von Sascha Stauch trainierte Team gewinnt in Finnland mit 2:1.

Der von der U17 in die U21 beförderte Stauch fand in der Pause die richtigen Worte. Seine auf dieser Stufe unerfahrenen Spieler agierten in den zweiten 45 Minuten gelöster als zuvor und verdienten sich die beiden Tore zum Sieg. In der 62. Minute traf Nikolas Muci vom FC Wil und keine vier Minuten später Sturmpartner Lars Villiger vom FC Luzern.

Beide Angreifer erlebten damit ein perfektes Debüt in der U21. Mucis Treffer war eine Augenweide. Der 20-Jährige beförderte den Ball aus 20 Metern mit einem akrobatischen Halbvolley ins Tor. Villiger traf später freistehend aus fünf Metern. An beiden Toren war der starke Linksverteidiger Franck Surdez von Neuchâtel Xamax beteiligt.

Die teilweise recht rustikal zu Werke gehenden Finnen waren in der 4. Minute in Führung gegangen und verteidigten diese bis zur Pause ziemlich sicher. Erst danach war die grössere Klasse der Schweizer, die ohne Fabian Rieder und Ardon Jashari auskommen mussten, zu sehen.

Beim nächsten Zusammenzug Mitte Oktober spielt die Schweizer U21 in Lausanne gegen Montenegro und in Armenien. Die anderen Gruppengegner auf dem erhofften Weg an die EM 2025 sind Rumänien und Albanien.

Gelungener Auftakt für die neue U21!

Un départ reussi pour les nouveaux M21!

Buona la prima per la nuova Under 21!



⚽ Nikolas Muci

⚽ Lars Villiger#mission21 pic.twitter.com/u4FCtAAt24 — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) September 12, 2023

Telegramm:

Finnland – Schweiz 1:2 (1:0)

Turku. – SR Karaoglan (TUR). – Tore: 4. Liimata 1:0. 62. Muci 1:1. 66. Villiger 1:2.

Schweiz: Loretz; Ottiger (64. Athekame), Stergiou, Hajdari, Surdez; Matoshi (91. Amenda), Omeragic, Dos Santos (64. Kacuri), Villiger (91. Meyer), Sanches, Muci (79. Cavegn).

Bemerkungen: Schweiz ohne Rieder (Pause) und Jashari (A-Nationalmannschaft).

sda