Jubeln Marc Giger und Liam Chipperfield auch gegen Island? KEYSTONE

Am Freitagabend steht für die Schweizer U21 in Luzern das dritte EM-Qualifikationsspiel gegen Island. Cheftrainer Sascha Stauch erwartet einen offensiv agierenden Gegner.

Die Schweizer U21 ist erfolgreich in die Qualifikation zur EM 2027, die in Albanien und Serbien stattfinden wird, gestartet. In Tallin konnte sich das Team von Sascha Stauch mit 2:0 gegen Estland durchsetzen. Die St.Galler Alessandro Vogt und Corsin Konietzke schossen die Tore.

Mit den drei Punkten liegen die Schweizer auf Rang zwei hinter Leader Färöer, die mit drei Siegen aus drei Spielen in die Kampagne gestartet sind. Auf die Färinger treffen die Schweizer am kommenden Dienstag in Tórshavn.

Davor steht am Freitagabend noch das Spiel gegen Island an. Die Isländer reisen mit einer Niederlage gegen Färöer und einem Unentschieden gegen Estland nach Luzern.

«Sie können nicht mit Niederlage leben»

«Für sie wird es ein Spiel von Entweder-oder, sein oder nicht sein. Sie werden gegen uns schon etwas Druck haben», sagt Cheftrainer Sascha Stauch in der Medienkonferenz am Tag vor der Partie. «Ich glaube, sie können mit einer Niederlage nicht unbedingt leben.»

Der 51-Jährige erwartet einen robusten Gegner, der einen gradlinigen und offensiven Fussball spielen wird. Dennoch wird sich seine Mannschaft nicht verstecken und mit einer Doppelspitze auftreten.

Mit zwei Siegen würde sich die Schweizer U21 eine gute Ausgangslage schaffen, bevor im November das erste Duell gegen Frankreich ansteht. Die Franzosen gelten in der Gruppe C als Favoriten auf den Gruppensieg und somit auf die direkte Qualifikation für die Endrunde.

