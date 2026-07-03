Die Schweiz hat Algerien souverän besiegt. Mit dem Einzug in den WM-Achtelfinal überzeugt die Nati nicht nur sportlich – auch die nationale und internationale Presse hebt den starken Auftritt hervor.

Johan Manzambi und Breel Embolo glänzen an der diesjährigen WM als Duo.

Darum geht’s Die Schweiz besiegt Algerien in Vancouver souverän mit 2:0 und zieht verdient in den WM-Achtelfinal ein. Gegner wird der Sieger der Partie Kolumbien gegen Ghana.

Internationale Medien loben den dominanten Auftritt der Nati und heben besonders Johan Manzambi sowie die Tore von Breel Embolo und Dan Ndoye hervor. Der Erfolg gilt als historisch.

Für Algerien endet die WM nach einer enttäuschenden Leistung. Viele Berichte nennen defensive Fehler und fehlende Durchschlagskraft als Hauptgründe für das Ausscheiden.

Man kann es so sagen: Der Auftritt der Schweiz beim 2:0 gegen Algerien in Vancouver war nahezu perfekt. Die Begeisterung der Schweizer Medien ist nachvollziehbar, doch auch internationale Zeitungen würdigen die dominante Leistung der Mannschaft von Murat Yakin.

Johan Manzambi wird mittlerweile weltweit gefeiert und ist zum Symbol einer Nati geworden, die nun in Ruhe den Achtelfinal gegen den Sieger der Partie zwischen Kolumbien und Ghana vorbereiten kann.

Schweiz

«Die Schweiz schreibt gegen Petkovics Algerien Geschichte»

«Nach 88 Jahren gewinnen wir wieder ein K.-o.-Spiel an einer Weltmeisterschaft.» (RSI)

Dank Duo Manzambolo – Nati beendet 88 Jahre alten Fluch!

Schweizer Jubel in Vancouver! Die Nati zeigt gegen Algerien einen souveränen Auftritt und zieht verdient in den WM-Achtelfinal ein. (Blick)

WM-Achtelfinal kann kommen: Die Nati schlägt auch Algerien

Manchmal wiederholt sich Geschichte eben doch: Wie schon beim letzten WM-Gruppenspiel der Schweizer in Vancouver brauchte die Nati im Sechzehntelfinal gegen Algerien nach der Pause weniger als 60 Sekunden, um ein Tor zu erzielen. (SRF)

Die Schweizer Mannschaft setzt sich souverän gegen Algerien durch und erreicht den Achtelfinal

In Vancouver kontrollierte die Schweiz das Spiel von Beginn an und nutzte ideale Voraussetzungen, um Vladimir Petkovics Algerien mit 2:0 zu besiegen. Im nächsten Spiel wartet in Kanada der Sieger der Partie zwischen Kolumbien und Ghana. Der bemerkenswerte Lauf geht weiter. (Le Temps)

Mit fast unheimlicher Souveränität: Erstmals seit 1938 gewinnt die Schweiz an einer WM eine Partie in der K.-o.-Phase

Der Sieg im WM-Sechzehntelfinal gerät nie ernsthaft in Gefahr. Beim 2:0 gegen Algerien sorgt abermals der Spektakelspieler Johan Manzambi für den Unterschied. (NZZ)

01:13 «Die Schweiz gewinnt das Ding»: So euphorisch jubelten Nati-Fans schon am frühen Morgen Ob am Handy, im Fernsehen oder beim Publicviewing, die Schweizer*innen unterstützen die Nati am Freitagmorgen beim Sechzehntelfinale. Obwohl der Match bereits um 05.00 Uhr begann, pilgerten zahlreiche Fans in Zürich zu den Publicviewing.

Algerien

Die Schweiz beendet Algeriens Traum und zieht in den Achtelfinal ein

Mit den Toren von Breel Embolo und Dan Ndoye, je eines pro Halbzeit, dominierte die Schweiz Algerien (2:0) am Donnerstagabend und erreichte den Achtelfinal. (El Watan)

Der Weg zum Triumph endet für die «Grünen» – ausgeschieden gegen die Schweiz

Gegen eine starke Schweizer Mannschaft verloren die «Grünen» mit 0:2. Ausschlaggebend waren defensive Fehler und mangelnde Durchschlagskraft in der Offensive. (Le Soir d'Algérie)

Algerien scheidet folgerichtig gegen die Schweiz aus

Der Fussball kann manchmal gnadenlos sein. Die «Fennecs» waren phasenweise überlegen, wurden aber in den entscheidenden Momenten bestraft. So endete ihre WM-Reise in Vancouver, wo sich die Schweiz mit einem klaren 2:0 im Sechzehntelfinal durchsetzte. (Le Matin d'Algérie)

Der Rest der Welt

Die Schweiz schlägt Algerien und erreicht den Achtelfinal

Breel Embolo und Dan Ndoye erzielten die Tore, die der Schweiz den ersten Sieg in der K.-o.-Phase einer Weltmeisterschaft seit 1938 bescherten. Mit einem souveränen Erfolg gegen Algerien zog die Nati in den Achtelfinal ein. (England, BBC)

Alles ganz einfach für die Schweiz: Embolo und Ndoye schiessen die Nati in den Achtelfinal

In Vancouver dominierte die Mannschaft von Murat Yakin und traf jeweils früh in beiden Halbzeiten. Sie gewinnt erstmals seit 72 Jahren wieder ein K.o.-Spiel an einer WM (zuletzt 1954 gegen Österreich) und trifft nun auf den Sieger der Partie Ghana gegen Kolumbien. (Italien, La Gazzetta dello Sport)

Der Sieg der Schweiz war völlig erwartbar – Algerien enttäuscht

Die Schweiz dominierte Algerien und gewann den WM-Sechzehntelfinal souverän mit 2:0. Embolo (10.) und Ndoye (46.) erzielten die Tore für die Nati, die im Achtelfinal auf den Sieger zwischen Kolumbien und Ghana trifft. (Frankreich, L'Équipe)

Breel Embolo erzielt das Tor zum 1:0. Imago

Dank einer glänzenden Leistung von Manzambi erreicht die Schweiz den Achtelfinal

Der Schweizer Offensivspieler krönte eine weitere herausragende Leistung und bereitete den Führungstreffer von Breel Embolo vor. (Spanien, Marca)

Schweiz weiter – Embolo und der ehemalige Serie-A-Spieler bezwingen Algerien: Das wartet im Achtelfinal

Niedriges Tempo und beinahe noch das 3:0 in der Schlussphase. Die Mannschaft von Murat Yakin erreicht zum vierten Mal in Folge den Achtelfinal einer Weltmeisterschaft. (Italien, Tuttosport)

Schweiz 2:0 Algerien: Schweizer Star hadert mit einer vergebenen Chance, Premier-League-Ass sichert den Sieg

Sunderland-Star Granit Xhaka führte die Schweizer Nationalmannschaft im BC Place in Vancouver als Captain zu einem souveränen 2:0-Sieg – und das mitten in intensiven Transfergerüchten um den FC Chelsea. (England, The Sun)