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Nationalteam Schweizer WM-Kader durchgesickert

SDA

18.5.2026 - 09:54

Nationaltrainer Murat Yakin hat die 26 Spieler für das WM-Kader im Kopf
Nationaltrainer Murat Yakin hat die 26 Spieler für das WM-Kader im Kopf
Keystone

Der Schweizer Verband gibt am Montag die ersten Spieler des Kaders für die WM im Sommer bekannt. Doch bereits am Sonntag wurde die Spielerliste in den Medien veröffentlicht.

Keystone-SDA

18.05.2026, 09:54

Gemäss «Blick» kommt es im Schweizer Kader im Vergleich zum Aufgebot für die Testspiele im Frühling zu drei Veränderungen. So sollen Alvyn Sanches, Joël Monteiro und Vincent Sierro die Reise an das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko verpassen. Neu im Kader stehen dafür Christian Fassnacht, Cedric Itten und Zeki Amdouni.

Der Verband hält derweil am Konzept fest, die Spieler anhand von elf in den sozialen Medien veröffentlichten Bildern zu präsentieren. Die ersten offiziell bestätigten Namen für das WM-Kader sind: Goalie Gregor Kobel, Verteidiger Ricardo Rodriguez und Mittelfeldspieler Johan Manzambi.

Das Schweizer Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko:

NameVornameKlubGeburtsdatumLänderspieleTore
Tor
KobelGregorBorussia Dortmund06.12.1997200
Verteidigung
RodriguezRicardoBetis Sevilla25.08.19921369
Mittelfeld/Sturm
ManzambiJohanFreiburg14.10.2005103

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