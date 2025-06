Schwedens Ken Sema wird für seinen dritten Treffer gefeiert Keystone

Die Schweizer WM-Qualifikationsgegner Schweden und Slowenien gehen mit je zwei Siegen aus der Testphase der letzten Tage heraus. Schweden schlägt Algerien, Slowenien bezwingt Bosnien-Herzegowina.

Keystone-SDA SDA

Auf das 2:0 in Ungarn liess Schweden ein zwiespältiges 4:3 gegen das von Vladimir Petkovic trainierte Algerien folgen. Die ohne ihre beiden Topstürmer Alexander Isak und Viktor Gyökeres angetretenen Skandinavier führten in ihrem Nationalstadion in Solna bis in die 64. Minute gegen die Nordafrikaner mit 4:0. Der Zypern-Legionär Ken Sema traf für die Gastgeber dreimal, bevor Algerien zu seinen drei Toren kam. Schweden ist am 10. Oktober und 15. November Gegner der Schweiz.

Slowenien, am 8. September der zweite Schweizer Kontrahent in der WM-Qualifikation, setzte sich im Test daheim in Celje gegen Bosnien-Herzegowina 2:1 durch. Benjamin Verbic und der in Argentinien für San Lorenzo spielende Andres Vombergar trafen für die Slowenen um Goalie und Captain Jan Oblak. Slowenien hatte am Freitag den ersten Test des aktuellen Zusammenzugs in Luxemburg 1:0 gewonnen.

Die Schweiz beginnt die WM-Qualifikation in der vier Teams umfassenden Gruppe B am 5. September in Basel gegen Kosovo.

Top Goals | Super League | Saison 24/25 Die fünf schönsten Tore der letzten Saison im Rückblick. 05.06.2025