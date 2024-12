Schweizerinnen eröffnen Heim-EM gegen Norwegen - Gallery Die Auslosung in Lausanne ergab eine gute EM-Vorrunden-Gruppe für die Schweizerinnen Bild: Keystone Die Gruppe A mit der Schweiz ist nordisch geprägt Bild: Keystone Die schwedische Rekord-Nationalspielerin Caroline Seger zog Norwegen als Gegner der Schweiz Bild: Keystone Von Leonardo Bonucci gab es für die Schweiz Island Bild: Keystone Die Trainer der Schweizer Gruppe A mit Pia Sundhage (ganz rechts) Bild: Keystone Schweizerinnen eröffnen Heim-EM gegen Norwegen - Gallery Die Auslosung in Lausanne ergab eine gute EM-Vorrunden-Gruppe für die Schweizerinnen Bild: Keystone Die Gruppe A mit der Schweiz ist nordisch geprägt Bild: Keystone Die schwedische Rekord-Nationalspielerin Caroline Seger zog Norwegen als Gegner der Schweiz Bild: Keystone Von Leonardo Bonucci gab es für die Schweiz Island Bild: Keystone Die Trainer der Schweizer Gruppe A mit Pia Sundhage (ganz rechts) Bild: Keystone

Die Schweizer Fussballerinnen kennen ihre Gegner an der Heim-EM im kommenden Sommer. Die Auslosung in Lausanne beschert ihnen eine lösbare Gruppe mit Norwegen, Finnland und Island.

Los geht es für die Schweiz am 2. Juli im Eröffnungsspiel im Basler St. Jakob-Park gegen Norwegen. Der Europameister von 1987 und 1993 ist nicht mehr so unwiderstehlich wie in früheren Jahren, dürfte aber der stärkste Gegner in der Schweizer Gruppe A sein. Mit Ada Hegerberg und Caroline Graham Hansen zählen die Norwegerinnen zwei Stürmerstars in ihren Reihen. Bis zum EM-Duell werden die beiden Teams schon in der Nations League zweimal aufeinander treffen.

Auch Island, am 6. Juli der zweite EM-Gegner, ist in der Nations League im Februar und im April Gegner der Schweiz. Die Isländerinnen sind zum fünften Mal in Folge an einer EM dabei und haben in der Qualifikation unter anderem Deutschland geschlagen. Finnland ist einer von drei EM-Teilnehmern, die im FIFA-Ranking hinter der Schweiz (23.) klassiert sind. Die Finninnen schafften die Qualifikation in den Playoffs durch einen Sieg gegen Schottland.

Die Glücksfeen, bestehend aus acht legendären Fussballerinnen und Fussballern, unter ihnen Xherdan Shaqiri und Lara Dickenmann, meinten es gut mit den Gastgeberinnen. Die Vorrundengruppe hätte etwa mit Titelverteidiger England, Schweden und Portugal schwieriger ausfallen können für die aus dem Topf 1 gezogenen Schweizerinnen.

In den anderen Gruppen gibt es das eine oder andere Topduell. In der Gruppe B stehen sich Weltmeister Spanien, Italien, Portugal und Belgien gegenüber. In der Gruppe C bekommt es Rekord-Europameister Deutschland mit Schweden, Dänemark und Polen zu tun. Schwierig wird es speziell für die Engländerinnen, die 2022 im eigenen Land Europameisterinnen wurden. Sie treffen auf Wales, Frankreich und die Niederlande. Die Niederländerinnen gewannen 2017 die Europameisterschaft unter der aktuellen englischen Nationaltrainerin Sarina Wiegman – auch sie im eigenen Land, was für die Schweiz ein gutes Omen sein darf.

Die Heim-EM, die in Basel, Bern, Genf, Zürich, St. Gallen, Luzern, Sitten und Thun ausgetragen wird, soll dem Frauenfussball in der Schweiz einen mächtigen Schub geben. 700'000 Tickets stehen für die Fans zur Verfügung. Die Vorfreude auf die zweite Fussball-Europameisterschaft in der Schweiz nach jener der Männer 2008 war an der Auslosungs-Zeremonie, die von Annette Fetscherin und Ex-Stürmer Ian Wright moderiert wurde, spürbar. Keine 200 Tage dauert es mehr, bis der am Montag vorgestellte EM-Ball mit Namen «Konektis» ein erstes Mal rollt.