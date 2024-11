Die Schweizerinnen (Coumba Sow) empfangen zum Auftakt in die Nations League Island. Bild: Keystone

Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft startet mit einem Heimspiel gegen Island in die Nations League und bereitet sich auf ein intensives EM-Jahr vor.

SDA

Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft beginnt ihre Kampagne in der Nations League mit einem Heimspiel gegen Island am 21. Februar. Dies markiert den Auftakt in der Gruppe 2 der Liga A.

Vier Tage nach dem Auftaktspiel reisen die Schweizerinnen nach Norwegen, um dort ihr zweites Spiel zu bestreiten. Im April steht ein weiteres Heimspiel gegen Frankreich auf dem Programm, gefolgt von einem Rückspiel in Island. Ende Mai treten die Schweizerinnen erneut auswärts an, diesmal gegen Frankreich, bevor die Gruppenphase mit einem Heimspiel gegen Norwegen am 3. Juni abgeschlossen wird. Die genauen Austragungsorte und Anspielzeiten sind derzeit noch offen.

Der Weg zu den Halbfinals

Die vier Gruppensieger der Liga A qualifizieren sich für die Halbfinals, die zwischen dem 22. und 28. Oktober in Hin- und Rückspielen ausgetragen werden. Der Final, ebenfalls in Hin- und Rückspielen, ist für den Zeitraum vom 26. November bis 2. Dezember 2025 angesetzt.

sda