Frauen-Nationalteam Schweizerinnen treffen auf Kanada und Schottland

SDA

22.9.2025 - 14:25

Die ersten beiden Spiele des Nationalteams nach der EM stehen fest
Die ersten beiden Spiele des Nationalteams nach der EM stehen fest
Keystone

Das Programm für den nächsten Zusammenzug des Frauen-Nationalteam ist fix.

Keystone-SDA

22.09.2025, 14:25

Nachdem vor rund zwei Wochen bekannt wurde, dass die Schweizerinnen das erste Spiel nach der Heim-EM am 24. Oktober zuhause in Luzern gegen Kanada bestreiten, steht nun auch die zweite Testspielgegnerin fest. Das Team von Trainerin Pia Sundhage trifft in Dunfermline auf Schottland.

Letztmals haben die beiden Teams vor sieben Jahren gegeneinander gespielt. Damals ging es um die Qualifikation zur WM 2019, die Schweiz unterlag mit 1:2.

Sturm Amy sorgt für Adrenalinschub – Dieser Kite-Wettbewerb findet nur statt, wenn es stürmt

Heftiger Wind, meterhohe Wellen, waghalsige Sprünge – der Red Bull Megaloop tobt über der Nordsee. Loop um Loop fliegen die Kiter*innen – die spektakulärsten Szenen zeigt blue News im Video.

18.09.2025

Luis Enrique beantwortet «Ballon d'Or»-Frage singend

Für PSG-Trainer Luis Enrique kann es bei der Wahl zum besten Fussballer der Welt nur einen Sieger geben: Ousmane Dembélé.

22.09.2025

Union-Trainer Steffen Baumgart über die Rote Karte und den Mittelfinger

22.09.2025

