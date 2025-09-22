Die ersten beiden Spiele des Nationalteams nach der EM stehen fest Keystone

Das Programm für den nächsten Zusammenzug des Frauen-Nationalteam ist fix.

Keystone-SDA SDA

Nachdem vor rund zwei Wochen bekannt wurde, dass die Schweizerinnen das erste Spiel nach der Heim-EM am 24. Oktober zuhause in Luzern gegen Kanada bestreiten, steht nun auch die zweite Testspielgegnerin fest. Das Team von Trainerin Pia Sundhage trifft in Dunfermline auf Schottland.

Letztmals haben die beiden Teams vor sieben Jahren gegeneinander gespielt. Damals ging es um die Qualifikation zur WM 2019, die Schweiz unterlag mit 1:2.