«Schwierige Situation» Schwedische Spieler flehen Fans nach Kosovo-Debakel um Zusammenhalt an

Syl Battistuzzi

11.9.2025

Katerstimmung nach der Kosovo-Pleite bei der schwedischen Nationalmannschaft. 
IMAGO/TT

Nach der peinlichen 0:2-Pleite im Kosovo stehen die Schweden in der WM-Qualifikation nach zwei Spieltagen nur mit einem Punkt da. In der Heimat prasselt seither viel Kritik auf das Team ein. Nun melden sich die Spieler in einem offenen Brief.  

11.09.2025, 14:02

11.09.2025, 14:04

Schweden kassierte in der Schweizer WM-Qualifikationsgruppe B im Kosovo eine überraschende 0:2-Niederlage. Das Team mit seinen hochgelobten Stürmern um Viktor Gyökeres, Anthony Elanga und Alexander Isak blieb in Pristina ohne Treffer und lief zweimal in einen kosovarischen Konter. Die schwache Leistung der Skandinavier sorgte in der Heimat für viel Frust, zumal man beim Quali-Auftakt gegen Slowenien (2:2) schon den Sieg spät verschenkte.

«Die Situation ist schwierig»

Nun melden sich die Spieler in einem offenen Brief an ihre Fans zu Wort:

«Wir sind alle enttäuscht. Der Start in die WM-Qualifikation hat die Erwartungen nicht erfüllt. Wir wissen, dass die Situation schwierig ist. Wir wissen, dass die verbleibenden Spiele entscheidend sein werden.»

«Aber wir wissen auch, dass wir uns schon einmal wieder aufgerichtet haben. Gemeinsam. Wir standen 2017 zusammen, als es im San Siro hart wurde (Schweden qualifizierte sich im Playoff-Duell gegen Italien für die WM 2018 – Anm.d.Red.). Und wir holten 2012 in weniger als einer Halbzeit gegen Deutschland einen 0:4-Rückstand auf (in der WM-Quali – Anm.d.Red.).»

«Wir haben bereits gezeigt, dass ein vereintes Schweden eine Macht ist, mit der man rechnen muss. Wir haben es in uns. Und die Hoffnung verlässt uns nie. Schulter an Schulter. Hand in Hand. Schritt für Schritt. Der Weg ist steil, aber die Hoffnung macht es möglich.»

«Wir möchten uns ganz herzlich bei euch Fans bedanken, die uns vor Ort, in Sportbars im ganzen Land und zu Hause auf dem Sofa unterstützt haben. Ihr seid unbezahlbar.»

«Ihr habt uns vorangebracht, und jetzt stehen wir gemeinsam wieder auf – für Schweden.»

Ob den Worten auch Taten folgen, wird man spätestens im Oktober sehen. Dann empfangen die Schweden in Stockholm die Schweiz, welche die Tabelle souverän anführt. Besteht die Nati auch dort (und in Slowenien), ist die WM in Nordamerika plötzlich schon sehr nahe.

08.09.2025

11.09.2025

