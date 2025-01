Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Dank Bayer Leverkusen bleibt das Meisterrennen in Deutschland weiter spannend. Während sich Team um Team allmählich aus dem Kampf um die Schale verabschiedet, bleiben Xhaka und Co. an Bayern München dran. Mit dem 3:1 gegen Mönchengladbach gewinnt Leverkusen das 11. Pflichtspiel in Folge. Gegen seinen Ex-Klub spielt der Nati-Captain einmal mehr gross auf. In der 32. Minute bereitet er den Führungstreffer für Florian Wirtz vor, in der 74. Minute leitet er mit einem Pass auf Kollege Piero Hincapié das zwischenzeitliche 3:0 ein. Leverkusen liegt in der Bundesliga vier Punkte hinter Bayern auf Rang 2. In der Champions League trifft die Werkself am Dienstagabend auf Atlético Madrid.

Dortmund Gregor Kobel

Beim BVB ist der Wurm drin – und zwar ein besonders dicker. Gegen Frankfurt kassiert Schwarz-Gelb die dritte Ligapleite in Serie und bleibt auf Rang 10 kleben. Kobel kassiert gegen Frankfurt zwei Treffer. Bei beiden ist er chancenlos. In der 1. Minute schaut Kobel einmal mehr beim Spielaufbau nicht gut aus. Aus dem eigenen Sechzehner will der Keeper Pascal Gross anspielen, dieses Unterfangen misslingt, weil zu ungenau. Der Ball landet in den Füssen des Gegners und es wird brandgefährlich. Larsson kommt alleine vor Kobel zum Abschluss. Der Nati-Goalie bügelt seinen Bock aber gleich selbst aus, indem er den Ball mit dem rechten Schienbein noch pariert. Mit dem BVB trifft er am Dienstagabend in der Champions League auf Bologna.

Gladbach Jonas Omlin

Omlin bleibt Edelreservist bei der Fohlenelf. Verfolgt die 1:3-Niederlage gegen Leverkusen von der Bank aus.

Gladbach Nico Elvedi

Er sitzt zwar nicht wie Landsmann Omlin auf der Bank, fungiert gegen ein bockstarkes Leverkusen aber irgendwie doch nur als Zuschauer. Gegen den Meister hat Gladbach nicht den Hauch einer Chance. Spielt in der Innenverteidigung durch ohne zu glänzen. Abfallen tut Elvedi aber auch nicht. Letztendlich ist der Gegner einfach eine Nummer zu gross für die Fohlen.

Mainz 05 Silvan Widmer

29 Minuten Spielzeit reihen sich in die Statistik von Widmer ein. Ein Wert, den er zuletzt Ende September gegen Heidenheim übertraf. Beim Stand von 1:2 soll Widmer gegen Union ab der 61. Minute die Wende herbeiführen. Gelingt nicht. Mainz verliert das erste Mal unter Bo Henriksen zwei Ligaspiele in Folge.

Stuttgart Fabian Rieder

Stuttgart findet in der Bundesliga allmählich den Tritt. 4:0 fegt der VfB den SC Freiburg vom Platz und stösst auf Rang vier vor. Aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen resultierten vier Siege, eine Partie ging verloren. Beim Glanzauftritt seiner Kollegen sitzt Rieder über die volle Spielzeit auf der Bank.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Stergiou hat am Samstagabend keinen Platz im Kader von Sebastien Hoeness. Die vergangenen vier Ligaspiele fanden ohne den Verteidiger statt.

Augsburg Cédric Zesiger

Sein Leih-Wechsel von Wolfsburg zu Augsburg hat sich schon mal ausbezahlt. Zesiger steht auch gegen Werder Bremen in der Startelf und ist gemäss der «Augsburger Allgemeine» ein stabilisierender Faktor in der Verteidigung. Augsburg gewinnt auch das zweite Spiel mit Zesiger mit 2:0.

Frankfurt Aurèle Amenda

Fehlt dem Bundesliga-Dritten nach wie vor verletzt.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Zog sich im Dezember einen Achillessehnenriss zu. Fehlt Freiburg auch beim 0:4 gegen Stuttgart.

Freiburg Johan Manzambi

Zum vierten Mal der Saison Teil des Freiburger Spieltag-Kaders. Zu seinem zweiten Einsatz kommt der Genfer aber nicht. Er sitzt auf der Bank.

VfL Bochum Noah Loosli

Der VfL Bochum reitet nach einem dermassen verkorksten Saisonstart auf einer Erfolgswelle. Aus den vergangenen fünf Ligaspielen resultierten drei Siege, eine Niederlage und das 3:3-Unentschieden gegen Leipzig vom Samstag. Bochum holt einen 0:3-Rückstand auf – ohne Loosli. Er ist nicht im Kader.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

City ist wieder City. Der Meister tischt Aufsteiger Ipswich mit 6:0 ab. Dank des starken Auftritts liegen die Citizens wieder auf einem Champions-League-Platz. Akanji steht in der Startelf und hat einen mehr oder weniger ruhigen Abend. Er ist gegen den Lieblingsklub von Sänger Ed Sheeran kaum gefordert und erledigt seine Aufgabe mit Bravour. Macht in der 72. Minute Platz für den 19-jährigen Nico O'Reilly.

Newcastle Fabian Schär

Bournemouth nimmt Newcastle den Wind aus den Segeln. Nach zuletzt sechs Siegen in Folge kassieren die Magpies in der Premier League wieder mal eine Niederlage. Schär wird beim Stand von 1:2 in der 46. Minute eingewechselt. Spielt souveräner als noch der ausgewechselte Sven Botman, im Passspiel wirkt er aber ungewohnt unsicher. Am Ende setzt es eine 1:4-Niederlage ab.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Sommer erlebt einen Abend, bei dem es rein nichts zu tun gibt und dennoch kassiert er gegen Empoli einen Gegentreffer. Ex-FCB-Stürmer Sebastiano Esposito versenkt den Ball in der 82. Minute im Tor, Sommer ist chancenlos. Mit dem 3:1-Sieg bleibt Inter an Leader Napoli dran (drei Punkte Rückstand mit einem Spiel weniger).

AC Milan Noah Okafor

Der Nati-Flügel hat eine turbulente Woche hinter sich. Erst platzte sein Transfer zu RB Leipzig nach dem Medizincheck, dann trennte er sich von seiner Berater-Agentur. Beim 0:2 gegen Juve ist er nicht Teil des Kaders.

Bologna Michel Aebischer

Fehlt Bologna nach wie vor wegen einer Verletzung.

Bologna Dan Ndoye

Sitzt beim 3:1 gegen Monza zu Beginn auf der Bank. Ab der 66. Minute mit von der Partie, kann aber nicht weiter überzeugen.

Bologna Remo Freuler

Spielt im Mittelfeld durch und erwischt für einmal nicht den besten Tag. «Der einzige nicht ausreichende der Startelf», schreibt «Eurosport» nach dem Spiel. Abfallen tut Freuler trotzdem nicht. Er erledigt das, was es zu erledigen gibt.

Empoli Nicolas Haas

Kreuzbandverletzung. Fehlt auch beim 1:3 gegen Inter.

Parma Simon Sohm

Spielt beim 1:1 gegen Venezia durch. Mit Parma noch mittendrin im Abstiegskampf. Nur ein Punkt trennen Sohm und Co. von einem Abstiegsplatz. Hie und da mit einem Fehlpass, die jedoch unbestraft bleiben.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Rodriguez schiesst beim 1:3 gegen Alaves ein Tor. Doch es ist der andere Rodriguez (Jesus), der auf dem Platz steht. Ricardo muss in der 41. Minute beim Stand von 1:1 verletzt ausgewechselt werden. Bitter für den Nati-Verteidiger, da er sich zuletzt den Stammplatz bei den Spaniern zurückerobert hatte. Rodriguez verletzt sich am Oberschenkel.

Sevilla Djibril Sow

Harmoniert gut mit seinem Schweizer Teamkollegen Ruben Vargas. In der Offensivbewegung einflussreicher als in die entgegengesetzte Richtung. Hat in der 94. Minute Feierabend und gewinnt mit Sevilla gegen Girona 2:1.

Sevilla Ruben Vargas

Zweites Spiel, erster Startelfeinsatz. Nach seinem Kurzauftritt vor einer Woche gegen Valencia wurde Vargas mit Lob überschüttet, auch gegen Girona finden die Fans und Medien Gefallen an ihrem neuen Flügelspieler. Hat in der 13. Minute den Führungstreffer auf dem Fuss. Vargas nimmt einen Kerzen-Pass von Romero Volley, Keeper Gazzaniga kann noch parieren. Der Nachschuss landet im Aussennetz. Hat in der 71. Minute Feierabend.

Real Valladolid Eray Cömert

Steht nicht im Kader bei der 1:2-Niederlage gegen Espanyol.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Monaco stolpert auswärts bei Montpellier. Köhn sitzt beim 1:2 auf der Bank, weil der Stammkeeper wieder genesen ist.

AS Monaco Denis Zakaria

Rutscht mit Monaco auf Rang 4 ab. Fehlt im Kader von Adi Hütter.

AS Monaco Breel Embolo

In der 77. Minute eingewechselt, verliert er in der 82. Minute im Zentrum den Ball. Montpellier leitet den Gegenangriff ein und trifft zum 2:1-Endstand. Embolo moniert, gefoult worden zu sein. Der Unparteiische geht nicht auf die Proteste des Nati-Spielers ein. Monaco verliert beim Schlusslicht.

Marseille Ulisses Garcia

Wie Monaco lässt auch Marseille Punkte liegen. Die Südfranzosen erkämpfen sich gegen Strasbourg immerhin noch einen Punkt und spielen 1:1. Garcia steht in der Startelf und ist für einmal nicht der sichere und wirbelige Wert auf der linken Seite. Spielt einige Fehlpässe und wird hie und da von seinen Gegenspielern überrannt. Wird in der 61. Minute ausgewechselt.

Toulouse Vincent Sierro

Fehlt bei der Nullnummer gegen Lyon im Kader.

Montpellier Becir Omeragic

Spielt in der Abwehr beim sensationellen 2:1-Sieg gegen Monaco durch. Für Montpellier ist der Sieg über die Monegassen von immenser Bedeutung im Abstiegskampf. Dank der drei Punkte rückt das Schlusslicht um fünf Punkte an einen Barrageplatz heran.

Montpellier Gabriel Barès

Beim Sieg gegen Monaco nicht Teil des Kaders.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Brest feiert mit dem 2:1 gegen Rennes den zweiten Sieg in Folge. Edimilson spielt durch und legt in der 27. Minute das 1:0 für Hugo Magnetti auf.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Bei seiner Einwechslung in der 83. Minute ist das Spiel schon gelaufen. Benfica gibt den 4:0-Vorsprung gegen Famalicao nicht mehr aus den Händen und bleibt an Leader Sporting dran.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Fehlt weiterhin verletzt. Derweil spielt Feyenoord gegen Willem II 1:1. In der Champions League trifft der Viertplatzierte der holländischen Liga auf Bayern München.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Verliert mit Fortuna Sittard gegen NEC 1:4. Seine Spielstatistik: 77 Minuten, eine Gelbe Karte.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Kein Tor, dafür eine Gelbe Karte bei seinem Teileinsatz gegen Botev Plovdiv. Ludogorets baut den Vorsprung in der Tabelle dank des 4:2-Sieges auf 13 Punkte aus.

Brügge Ardon Jashari

Nimmt für einmal auf der Bank Platz, doch nicht für sehr lange. Trainer Hayen schickt Jashari nach dem Seitenwechsel in die Partie. Brügge gewinnt gegen Beerschot 4:2.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Leitet mit seinem Tor zum 1:1 in der 42. Minute (Penalty) die Wende gegen St. Truidense ein. Standard Lüttich gewinnt mit 2:1. Zeqiri steht nach 18 Spielen bei mittlerweile sieben Toren und zwei Assists. Hat in der 79. Minute Feierabend.

KAA Gent Franck Surdez

Ohne nennenswerte Akzente beim 1:1 gegen Charleroi. Die 20 Minuten Spielzeit sind zu wenig für den Flügelspieler, um als Joker zu überzeugen.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Mvogo jubelt mit Lorient gleich dreifach. Er gewinnt mit seinem Team gegen Dunkerque, hält beim 1:0 die Null und weil Metz gegen Paris gewinnt, wächst der Vorsprung in der Tabelle auf die Verfolger-Teams auf drei Punkte an.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Übernimmt mit dem HSV beim Spitzenkampf gegen Köln die Tabellenführung. Findet in der 2. Halbzeit nach einem klasse getretenen Eckball den Kopf von Adam Karabec. Marvin Schwäbe pariert mirakulös auf der Linie. Muheim spielt beim 1:0 gegen die Geissböcke durch. Die Hamburger stehen erstmals seit September 2023 wieder zuoberst in der Tabelle.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Wird in der 84. Minute für Stürmer Dompé eingewechselt. Die Mission «Sieg sichern» gelingt.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Der Traum Bundesliga lebt weiterhin. Elvedi spielt beim 2:1 gegen Ulm durch und stösst auf Rang fünf vor – zwei Punkte hinter Leader HSV.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

In der 2. Bundesliga ist das Rennen derart eng, dass der KSC nach der 1:2-Niederlage gegen Nürnberg vom zweiten auf den sechsten Rang abrutscht. Hunziker fehlt dem Aufstiegsabspirant weiterhin verletzt.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Noah Rupp

Steht beim KSC nicht im Kader. In der laufenden Saison kommt Rupp in der 2. Bundesliga auf eine Einsatzminute.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Beim 0:0 gegen Braunschweig auf der Bank. Taumelt mit Schalke weiterhin in der unteren Tabellenhälfte umher (13. Platz).

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Hat mit Ulm bei Kaiserslautern das Nachsehen und verliert mit 1:2. Spielt durch und befindet sich mit seinem Verein nach wie vor auf einem Relegationsplatz.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Hat sich nach seiner Verletzungspause in die Startelf zurückgekämpft. Er spielt gegen Plymouth 59 Minuten. Der Siegtreffer zum 1:0 fällt nach seiner Auswechslung.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Führt mit Leeds die Tabelle an. Beim 3:0-Sieg gegen Sheffield drückt der ehemalige FCSG-Spieler einmal mehr die Bank.

Hull City (Championship) Anthony Racioppi

Racioppi hat in der laufenden Saison noch kein Liga-Spiel bestritten. Beim 1:0 gegen Millwall ist er nicht einmal mehr Teil des Kaders.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Sein Treffer zum 2:2 in der 62. Minute gegen Banik ist in der Endabrechnung nichts mehr als ein Farbtupfer in seiner Statistik. Die Hauptstädter verlieren mit 2:4. Da es ein Testspiel war, wird die Niederlage schnell verkraftet sein.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Der Innenverteidiger bereitet sozusagen den Siegtreffer von Cluj gegen Gloria Buzau vor. In der 90. Minute wird Van der Werff beim Stand von 1:1 nach einem Eckball von seinem Gegenspieler penaltyverdächtig gestört, nach der Konsultation vom VAR zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Nistor verwandelt nach dem Elfer in der 84. Minute auch jenen in der Nachspielzeit. Cluj dreht die Partie in der Schlussphase zu seinen Gunsten und gewinnt 2:1.

Al-Wasl Haris Seferovic

Stemmt mit Al-Wasl nach dem Meistertrophäe 23/24 seinen zweiten Pokal in die Höhe. Den Qatar-UAE Super Shield gewinnt er mit seinem Team gegen Al-Sadd mit 0:1. Seferovic bereitet den Treffer in der 55. Minute vor.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Spielt beim 3:0-Sieg gegen Al-Wehda eine starke Partie. Trifft kurz vor der Pause zum 1:0 und zieht mit seinem Klub an Ronaldos Al-Nassr vorbei auf Rang 3.