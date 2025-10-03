Selbst beim Fussball bekommt Russland jetzt sein Fett weg

Rund 3000 Fans von Crystal Palace waren vor Ort. Screenshot X

Beim Conference-League-Spiel von Crystal Palace in Polen sangen die Fans über abgeschossene russische Drohnen. Der Gesang sorgte für Aufsehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Crystal-Palace-Fans adaptierten beim Spiel in Lublin den umstrittenen «10 German Bombers»-Song.

Statt deutscher Flugzeuge nahmen sie russische Drohnen ins Visier – und erklärten Stürmer Mateta zum «Schützen».

Der Bezug ist brisant, da die Nato im September russische Drohnen über Polen abgeschossen hatte. Mehr anzeigen

Rund 3000 Fans von Crystal Palace waren ins polnische Lublin gereist, wo ihr Klub sein erstes Auswärtsspiel in der Conference League gegen Dynamo Kiew austrug. Während der 2:0-Sieg auf dem Platz mit Toren von Daniel Muñoz und Eddie Nketiah bei den mitgereisten Engländern für Freude sorgte, machten deren Gesänge allerdings Schlagzeilen.

Sie stimmten eine Abwandlung des umstrittenen England-Fangesangs «10 German Bombers» an. Statt deutscher Flugzeuge nahmen die Palace-Anhänger diesmal russische Drohnen ins Visier – und erklärten ihren Stürmer Jean-Philippe Mateta zum Mann, der sie «abschoss».

Crystal Palace fans in Poland tonight for their game against Dynamo Kyiv…



“There were nine Russian drones in the air and Jean-Philippe Mateta shot them down” 😂👏pic.twitter.com/IoEi7zbQmK — Football Away Days (@AwayDays_) October 2, 2025

«Neun russische Drohnen befinden sich in der Luft, und Jean-Philippe Mateta schiesst sie alle ab», sangen die Palace-Fans demnach im Stadion. Videos des Gesangs verbreiteten sich rasch in den sozialen Netzwerken.

Mit den Gesängen drückten die englischen Fans mit ihrem gewohnten schwarzen Humor ihre Solidarität mit der Ukraine aus. Denn erst im September hatte die Nato russische Drohnen über Polen abgeschossen. Trümmerteile fielen auch in Lublin, wo das Spiel stattfand. Moskau hatte damals bestritten, Polen gezielt ins Visier genommen zu haben.

