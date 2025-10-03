Selbst beim Fussball bekommt Russland jetzt sein Fett weg

Rund 3000 Fans von Crystal Palace waren ins polnische Lublin gereist, wo ihr Klub sein erstes Auswärtsspiel in der Conference League gegen Dynamo Kiew austrug. Während der 2:0-Sieg auf dem Platz mit Toren von Daniel Muñoz und Eddie Nketiah bei den mitgereisten Engländern für Freude sorgte, machten deren Gesänge allerdings Schlagzeilen.
Sie stimmten eine Abwandlung des umstrittenen England-Fangesangs «10 German Bombers» an. Statt deutscher Flugzeuge nahmen die Palace-Anhänger diesmal russische Drohnen ins Visier – und erklärten ihren Stürmer Jean-Philippe Mateta zum Mann, der sie «abschoss».
Crystal Palace fans in Poland tonight for their game against Dynamo Kyiv…
«Neun russische Drohnen befinden sich in der Luft, und Jean-Philippe Mateta schiesst sie alle ab», sangen die Palace-Fans demnach im Stadion. Videos des Gesangs verbreiteten sich rasch in den sozialen Netzwerken.