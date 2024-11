Murat Yakin steht mit der Nati vor einer Herausforderung: Den Ligaerhalt in der Nations League schaffen. IMAGO/Steinsiek.ch

Die Schweizer Nati kann den Ligaerhalt in der Nations League noch schaffen. Doch dieses Unterfangen hat es in sich.

Die Schweiz steht zwei Spiele vor Schluss auf dem Abstiegsplatz der Nations-League-Gruppe.

Beim Spiel gegen Serbien vom Freitagabend muss zwingend ein Sieg her, will die Nati den Ligaerhalt noch schaffen.

Mehr als Rang 3 liegt für die Nati ohnehin nicht mehr drin. In der damit verbundenen Relegation könnten Gegner wie England oder Österreich auf die Schweiz treffen.

Der Schweizer Nati steht in der Nations League das Wasser bis zum Hals. Vier der sechs Spiele sind ausgetragen, der Trupp von Murat Yakin sitzt mit einem Pünktchen im Tabellenkeller.

Der Abstieg in die Gruppe B der Nations League droht. Auf den rettenden dritten Platz fehlen der Nati zwei Spiele vor Schluss drei Punkte. Diese Differenz gilt es am Freitagabend im Direktduell gegen Serbien wettzumachen – und noch mehr. Fakt ist: Die Schweiz muss gegen Serbien gewinnen, um den Abstieg überhaupt noch abwenden zu können. Es folgen die möglichen Szenarien:

Auch mit zwei Siegen ist ein Abstieg möglich

Gemäss dem Reglement der UEFA entscheidet bei Punktegleichheit in erster Instanz die Direktbegegnungen der punktgleichen Teams. Aktuell haben Dänemark sieben und Serbien vier Punkte. Gewinnt die Nati gegen Spanien und Serbien und Dänemark verliert gegen Spanien und Serbien, stehen drei Teams mit sieben Punkten da.

In diesen Dreikampf mit Dänemark und Serbien würde die Nati den Kürzeren ziehen. Die Schweiz hätte mit vier Punkten aus den Direktbegegnungen weniger Zähler als Dänemark (sechs Punkte) und Serbien (vier Punkte).

Die Schweiz verpasst Sieg gegen Serbien

Mit weniger als drei Punkten aus dem Direktduell gegen des aktuell Drittplatzierte Serbien ist der Abstieg in Liga B Tatsache. Die Partie gegen Europameister Spanien verkommt zum reinen Testspiel.

Die Schweiz gewinnt gegen Serbien

Die Nati stünde nach einem Sieg am Freitagabend punktgleich mit Serbien da. Mit einem Sieg von einem Tor Unterschied würde die Schweiz aber nach wie vor hinter Serbien liegen. Um in der Tabelle noch vor dem letzten Spiel an den Serben vorbeizuziehen, muss die Nati mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen.

2:0-Sieg gegen Serbien

Im Falle eines 2:0-Siegs über Serbien steht die Nati vor dem letzten Spieltag auf Rang 3. Dann sind die Partien vom Montagabend entscheidend. Die Schweiz verhindert den Abstieg bei diesen Szenarien:

- Die Schweiz holt im letzten Spiel mehr Punkte als Serbien.

- Die Schweiz und Serbien gewinnen, Dänemark holt am Freitag gegen Spanien mindestens einen Punkt und die Schweiz gewinnt gegen Spanien mit der gleichen oder höheren Tordifferenz als Serbien gegen Dänemark.

- Serbien und die Schweiz spielen in ihren letzten Spielen unentschieden. Die Serben erzielen maximal zwei Tore mehr als die Schweiz.

- Die Schweiz verliert gegen Spanien und Serbien verliert gegen Dänemark mit der gleichen oder höheren Tordifferenz.

1:0-Sieg gegen Serbien

Angenommen, die Schweiz gewinnt gegen Serbien mit 1:0 muss sie im letzten Spiel mehr Punkte holen als die Osteuropäer.

Kantersieg gegen Serbien

Gelingt der Schweiz gegen Serbien ein Kantersieg mit drei oder mehr Toren Differenz, muss Serbien im Schlussspiel mehr Punkte holen als die Nati, um ihr den dritten Rang noch abluchsen zu können – oder bei derselben Punkteausbeute noch die bessere Tordifferenz erkämpfen.

Das bedeutet der 3. Rang für die Nati

Für die Nati ist Rang 3 das Maximum – mehr ist nicht mehr möglich. Somit ist der Ligaerhalt noch nicht geschafft. Denn die Schweiz müsste in der Relegation gegen einen Zweitplatzierten aus der Liga B antreten. Und diese Gegner haben es in sich: Stand jetzt sind das Georgien, Griechenland, Norwegen und Wales. Möglich wäre es aber auch, dass der Gegner England, Türkei, Tschechien, Albanien oder Slowenien heissen würde.

Regeln für Platzierung in der Nations League Punkte

Direkter Vergleich : Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore, Auswärtstore

Sofern direkter Vergleich keine Entscheidung bringt: Gesamttordifferenz

Anzahl erzielter Tore

Auswärtstore

Anzahl Siege

Anzahl Auswärtssiege

Fair-Play-Wertung

UEFA-Koeffizientenrangliste