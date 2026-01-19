  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kritik für Gegner und eigenen Spieler Marokko tobt nach Final-Drama: «Das Spiel war beschämend für Afrika»

Redaktion blue Sport

19.1.2026 - 08:23

Senegal – Marokko 1:0 n.V.

Senegal – Marokko 1:0 n.V.

18.01.2026

Etwa 20 Minuten Chaos, ein irres Elfmeter-Schauspiel und ein Traumtor in der Verlängerung: Am Ende feiern Sadio Mané und Co. – der Gastgeber-Coach findet deutliche Worte.

DPA, Redaktion blue Sport

19.01.2026, 08:23

19.01.2026, 08:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Senegal gewinnt ein dramatisches Afrika-Cup-Finale nach Verlängerung mit 1:0. Die Partie stand nach einem gepfiffenen Penalty für Marokko in der Nachspielzeit kurz vor dem Abbruch. 
  • Aus Protest gegen die aus ihrer Sicht falsche Entscheidung waren Senegals Spieler zwischenzeitlich in die Kabine marschiert. Nach einem rund 20-minütigen Unterbruch scheitert Brahim Díaz vom Punkt dann kläglich. 
  • «Das Spiel, das wir hatten, war beschämend für Afrika», wählt Marokkos Trainer Walid Regragui nach der Partie deutliche Worte.
Mehr anzeigen

Marokkos Trainer Walid Regragui hat nach dem wilden Endspiel um den Afrika-Cup seinen Kollegen Pape Thiaw und seinen eigenen Spieler Brahim Díaz kritisiert. «Das Spiel, das wir hatten, war beschämend für Afrika», sagte er nach dem 0:1 der Gastgeber gegen Senegal um Superstar Sadio Mané.

Díaz hatte in der Nachspielzeit einen Elfmeter auf klägliche Art vergeben. Sein Panenka – ein Lupfer in die Mitte – war für Senegals Torwart Edouard Mendy eine leichte Beute. Vor der Ausführung durch den Offensivspieler von Real Madrid hatte es fast 20 Minuten lang intensive Diskussionen gegeben. Aus Protest gegen die aus ihrer Sicht falsche Entscheidung waren Senegals Spieler – offenbar auf Geheiss von Trainer Thiaw – zwischenzeitlich sogar in die Kabine marschiert. Kurzzeitig drohte ein Abbruch.

Drama im Afrika-Cup-Final. Senegal-Spieler verlassen nach VAR-Eingriff den Platz – dann überschlagen sich die Ereignisse

Drama im Afrika-Cup-FinalSenegal-Spieler verlassen nach VAR-Eingriff den Platz – dann überschlagen sich die Ereignisse

«Was Pape heute Abend gemacht hat, gereicht Afrika nicht zur Ehre. Er ist jetzt ein Champion Afrikas, also kann er sagen, was er will, aber sie haben das Spiel für mehr als zehn Minuten unterbrochen», kritisierte Regragui. «Das ist keine Entschuldigung dafür, wie Brahim geschossen hat. Er hat so geschossen und dafür müssen wir geradestehen. Wir müssen nach vorne schauen und akzeptieren, dass er vergeben hat.» 

Pfiffe und Applaus bei Ehrung für Díaz

Als Díaz von Fifa-Präsident Gianni Infantino den goldenen Schuh als Toptorschütze des Turniers überreicht bekam, wurde die Ehrung von einer Mischung aus Pfiffen und Applaus begleitet. Díaz wirkte dabei sichtlich niedergeschlagen. 

Gianni Infantino spendet dem tragischen Helden Trost.
Gianni Infantino spendet dem tragischen Helden Trost.
Keystone

«Wir waren alle sehr, sehr sprachlos, fassungslos», sagte der frühere Bundesligaprofi Michél Dinzey als TV-Experte bei Sportdigital zu der dramatischen Entwicklung nach 90 Minuten. Der in der Verlängerung ausgewechselte Díaz, der auf der Bank tieftraurig das restliche Geschehen verfolgte, tue ihm wahnsinnig leid, sagte Dinzey weiter. Er habe ein ganzes Land enttäuscht. Aber: «So schiesst du keinen Elfmeter.»

Strittige Schiedsrichter-Entscheidungen führen zu Tumulten

Auslöser der tumultartigen Szenen war ein Zweikampf zwischen Díaz und Senegals El Hadji Malick Diouf. Nach einem leichten Halten im Strafraum forderte Díaz energisch Elfmeter. Unter grossem Protest der Senegalesen schaute sich Schiedsrichter Jean-Jacques Ndala Ngambo aus der Demokratischen Republik Kongo die Szene nochmal am TV-Schirm an – und zeigte nach VAR-Entscheidung auf den Punkt.

Danach nahm das Drama seinen Lauf: Senegals Spieler und Betreuer wüteten, Trainer Thiaw beorderte seine Spieler nach langen und heissen Debatten sogar in die Kabine. Dort blieben sie nicht lange. Der Ex-Münchner Mané forderte seine Teamkollegen als Erster auf, wieder auf den Rasen zurückzukehren. Als Díaz schliesslich ran durfte, entschied er sich für einen Lupfer in die Tormitte. Torwart Mendy blieb stehen und hielt den Ball mühelos fest. 

Nicht die einzige strittige Szene

Der Frust bei Mané & Co. war auch deshalb gross gewesen, weil ihnen der Unparteiische kurz vor der Elfmeterszene ein Tor nach einem Eckball wegen eines Foulspiels an Hakimi aberkannt hatte – ebenfalls eine äusserst strittige Entscheidung.

In der Verlängerung mit guten Chancen auf beiden Seiten wirkten die Senegalesen physisch und psychisch den einen Tick besser. Nach Gueyes Traumtor, der den Ball im Fallen perfekt traf, verteidigten die Senegalesen leidenschaftlich. Der stark haltende Bono verhinderte das 2:0 – am Ende eines denkwürdigen Endspiels war es egal. Zum zweiten Mal nach 2022 krönte sich Senegal zum Champion von Afrika. 

In Senegals Hauptstadt Dakar gab es danach sofort eine Riesenparty. Menschen zündeten Feuerwerke, Tausende gingen auf die Strasse und feierten mit Hupkonzerten. Senegals Präsident erklärte den 19. Januar zum Feiertag, Schulen und Büros sollen heute geschlossen bleiben, damit gefeiert werden kann.

Meistgelesen

Rentnerin (85) wegen Hund im Bus gebüsst – sie wehrt sich allein vor Gericht
Tragödie gibt Rätsel auf – 39 Tote bei Zugunglück in Spanien
Trump droht jetzt offen – «denke nicht mehr nur über Frieden nach»
Senegal-Spieler verlassen nach VAR-Eingriff den Platz – dann überschlagen sich die Ereignisse
Schauspielerin Andrea Sawatzki über das erste Treffen mit ihrem heutigen Mann

Videos aus dem Ressort

Senegal – Marokko 1:0 n.V.

Senegal – Marokko 1:0 n.V.

18.01.2026

Real Sociedad – Barcelona 2:1

Real Sociedad – Barcelona 2:1

LALIGA | 20. Runde | Saison 25/26

18.01.2026

Basel – Sion 1:1

Basel – Sion 1:1

Super League | 20. Runde | Saison 25/26

18.01.2026

Senegal – Marokko 1:0 n.V.

Senegal – Marokko 1:0 n.V.

Real Sociedad – Barcelona 2:1

Real Sociedad – Barcelona 2:1

Basel – Sion 1:1

Basel – Sion 1:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Afrika-Cup. Marokkos 50-jährige Durststrecke soll im Heim-Final enden

Afrika-CupMarokkos 50-jährige Durststrecke soll im Heim-Final enden

Harsche Kritik am FIFA-Boss. Platini über Infantino: «Er mag reiche und mächtige Menschen – die mit Geld»

Harsche Kritik am FIFA-BossPlatini über Infantino: «Er mag reiche und mächtige Menschen – die mit Geld»

Transfer-Ticker. Der FCZ präsentiert den Malenovic-Nachfolger ++ ManCity heiss auf Crystal-Palace-Star

Transfer-TickerDer FCZ präsentiert den Malenovic-Nachfolger ++ ManCity heiss auf Crystal-Palace-Star

San Diego als Stützpunkt. In diesem Luxus-Hotel haust die Nati während der WM

San Diego als StützpunktIn diesem Luxus-Hotel haust die Nati während der WM

Horror-Start für Arbeloa bei Real. «Ein Desaster, das in die Geschichte eingehen wird»

Horror-Start für Arbeloa bei Real«Ein Desaster, das in die Geschichte eingehen wird»