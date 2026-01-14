  1. Privatkunden
Africa-Cup Mané schiesst Senegal gegen Ägypten in den Final

SDA

14.1.2026 - 20:08

Sadio Mané trifft und führt den Senegal in den Final am Afrika-Cup.
Sadio Mané trifft und führt den Senegal in den Final am Afrika-Cup.
KEYSTONE

Senegal gewinnt im Halbfinal des Afrika-Cups mit 1:0 gegen Ägypten und sichert sich damit das erste der beiden Final-Tickets. Im zweiten Halbfinal trifft Nigeria auf Gastgeber Marokko.

Keystone-SDA

14.01.2026, 20:08

14.01.2026, 20:26

Das entscheidende Tor fiel dank Sadio Mané, der Stürmer erzielte 12 Minuten vor Schluss den einzigen Treffer der Partie.

Rekordsieger Ägypten, dem während der ganzen Partie kaum Torschüsse gelangen, glückte die Revanche für den verlorenen Afrika-Cup-Final von 2022 damit nicht. Vor vier Jahren hatte sich Senegal in Kamerun im Penaltyschiessen gegen Ägypten durchgesetzt und erstmals überhaupt den Afrika-Cup gewonnen.

Nun hat Senegal die Chance auf den zweiten Triumph, nachdem man 2024 im Achtelfinal am späteren Sieger, der Elfenbeinküste, gescheitert war. Im Final wartet entweder Gastgeber Marokko oder Nigeria.

