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Afrika-Cup Senegal zieht nach Titel-Aberkennung vor Sportgerichtshof

SDA

25.3.2026 - 19:18

Tumultartige Szenen im Finalspiel zwischen Senegal und Marokko
Tumultartige Szenen im Finalspiel zwischen Senegal und Marokko
Keystone

Senegals Fussballverband zieht nach der Aberkennung des Sieges am Afrika-Cup in Marokko wie angekündigt vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne.

Keystone-SDA

25.03.2026, 19:18

Der CAS bestätigte am Mittwoch den Eingang einer Berufung gegen den Entscheid des afrikanischen Verbandes CAF. Diese zielt darauf ab, diesen Entscheid aufzuheben und Senegal wieder zum Sieger des Afrika-Cups zu erklären.

Das Berufungsgericht des CAF hatte zwei Monate nach dem von Tumulten geprägten Finalspiel dem Einspruch von Marokko stattgegeben und den Match, den Senegal sportlich mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen hatte, mit 3:0 für den Gastgeber gewertet.

Das Gericht begründete den Entscheid mit einer Regelung des Afrika-Cups, wonach das senegalesische Team durch das Verlassen des Platzes aus Protest gegen einen Schiedsrichterentscheid gegen Ende der regulären Spielzeit die Partie aufgegeben habe. In erster Instanz war Senegals Verband nur zu einer Busse verurteilt worden.

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