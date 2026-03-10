Sepp Blatter feiert einen runden Geburtstag. zVg

Sepp Blatter wird 90. Der ehemalige Fifa-Boss verrät, wie und mit wem er feiert, welchen Menschen er am meisten vermisst und was er sich wünscht. Ein Interview mit Blatter ganz ohne Gianni Infantino und fast ohne Fifa.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sepp Blatter feiert seinen 90. Geburtstag in seinem Heimatort Visp mit rund 70 – 80 Personen und engen Angehörigen, organisiert von seiner Tochter Corinne.

Er fühle sich geistig sehr fit und blicke ohne Reue auf sein Leben zurück, sagt Blatter im Geburtstagsinterview mit blue News.

Blatter redet für einmal über Sudoku statt Fussball und Nelson Mandela statt Gianni Infantino.

Sepp Blatter, herzliche Gratulation zum Geburtstag. Wie und mit wem feiern Sie Ihren 90. Geburtstag?

Sepp Blatter: In Visp, dort wo alles begann. Ich freue mich sehr auf das Beisammensein mit meiner Familie und Angehörigen am Dienstag ab fünf Uhr. Aber vor neun Uhr ist Schluss – schliesslich sind wir nicht mehr 20. Der wichtigste Gast ist auch die Gastgeberin – meine Tochter Corinne. Es ist bewusst eine Feier im kleinen Kreis – etwa 70 bis 80 Personen.

Wie geht es Ihnen?

Geistig formidabel. Als Leichtathlet würde ich mich derzeit aber nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren – dafür als Sudoku-Spieler. Dort wäre mir eine Medaille sicher.

Was wünschen Sie sich zum Geburtstag?

Ich wünsche mir, dass das in Erfüllung geht, was ich am 1. November 2025 zu unserem neuen Familien-Credo gemacht habe: Leben wir alle in Frieden und in Liebe. Und vergessen wir Hass, Neid und Eifersucht.

Machen Sie sich selbst ein Geschenk?

Das Geschenk ist, dass ich mit meinen Liebsten zusammen sein kann. Und später im Monat gibt es noch einen Apéro für meine Zürcher Freunde an meinem Wohnort.

Was ist das schönste Geschenk, das Sie je bekommen haben?

Dass ich meine grosse Leidenschaft, den Fussball, zu meinem Beruf machen konnte. Dabei hatte mein Vater meinen ersten und einzigen Profivertrag als Aktiver bei Lausanne-Sport zerrissen – mit den Worten: Damit wirst Du nie Geld verdienen können. Es war eine Fehleinschätzung.

Welches sind Ihre Ziele für die nächsten Jahre?

Die Lebensuhr soll noch ein paar Jahre ticken, aber wie lange, wissen wir nicht. Mein Arzt meint, mit meinem Herzen könnte ich 100 werden, aber ich soll nicht mehr übertreiben.

Was bereitet Ihnen derzeit am meisten Freude?

Dass ich die im Fussball magische Zahl 90 erreiche – und dass ich immer noch eine gefragte Person bin – und vermutlich sogar noch populärer als der aktuelle Fifa-Präsident (lacht).

Wenn Sie auf die vergangenen 90 Jahre zurückschauen, worauf sind Sie am meisten stolz?

Auf meine Familie mit Tochter Corinne mit Ehemann Dominik und Enkelin Selina. Und darauf, dass ich mitgeholfen habe, den Fussball auf der ganzen Welt als sozial-kulturelles Ereignis zu etablieren.

Was bereuen Sie am meisten?

Man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Deshalb macht es keinen Sinn, etwas zu bereuen. Ich halte es mit Edith Piaf: «Non, je ne regrette rien».

Am 10. März 1936 wurden Sie in Visp geboren. Was ist Ihre früheste Kindheitserinnerung?

Meine Mutter, deren ausgesprochener Liebling ich war. Und an meinen Vater, der 40 Jahre bei der Lonza arbeitete und im zweiten Weltkrieg zum Aktivdienst einberufen wurde.

Ihr altes Primarschulhaus in Visp heisst längst Sepp Blatter Schulhaus. Waren Sie eigentlich ein guter Schüler?

Jawohl. Weil ich immer klein und schmächtig war, musste ich mich mit meinem Kopf und meinem Mund durchsetzen. Meine Waffe waren immer die Sprache und das Argumentieren.

Sie waren jahrelang der mächtigste Sportfunktionär der Welt. Welche Persönlichkeit hätten Sie gerne einmal getroffen und was hätten Sie ihr sagen wollen?

Etwas vorweg: Ich war nie Funktionär. Das tönt wie ein Beamter – und bereitet mir Kopfschmerzen. Ich bin ein Fussballer im Herzen – und war ein Sport-Manager – vielleicht der erste moderner Prägung. Die wichtigste Persönlichkeit für mich durfte ich persönlich kennenlernen: Nelson Mandela. Und ich habe mich bei ihm für das bedankt, was er mit seinem Leben für die Menschheit gemacht hat. Und eine Aussage von ihm ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben: Du sollst verzeihen – aber nicht vergessen.

Sepp Blatter und Nelson Mandela bei einem Treffen im September 2008 in Johannesburg, KEYSTONE

Welchen Menschen vermissen Sie am meisten?

Meine Mutter. Auch deshalb trägt das Computerpasswort ihren Namen – aber bitte nicht weitererzählen.

Mit welchem Motto gehen Sie das nächste Lebensjahr an?

Jeder Tag im Leben ist ein Festtag. Und: Nimm Dir Zeit für Deine Freunde – sonst nimmt die Zeit Dir Deine Freunde.