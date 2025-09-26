  1. Privatkunden
Nach den MLS-Playoffs ist Schluss Sergio Busquets kündigt Karriereende an

Jan Arnet

26.9.2025

An der Seite von Lionel Messi feierte Sergio Busquets vor allem in Barcelona grosse Erfolge.
An der Seite von Lionel Messi feierte Sergio Busquets vor allem in Barcelona grosse Erfolge.
imago

Was sich in den letzten Tagen bereits abgezeichnet hat, ist nun Tatsache: Sergio Busquets beendet nach dieser MLS-Saison seine aktive Karriere.

Jan Arnet

26.09.2025, 08:44

26.09.2025, 08:47

Der 37-jährige Mittelfeldspieler kündigt seinen Rücktritt via Social Media an. «Ein herzliches Dankeschön an alle und an den Fussball für alles. Ihr werdet immer Teil dieser schönen Geschichte sein», schreibt Busquets auf Instagram. Die MLS-Playoffs werden seine letzten Profispiele im Trikot von Inter Miami sein.

Busquets blickt auf eine Weltkarriere zurück. Beim FC Barcelona war er das Herzstück der Tiki-Taka-Ära unter Pep Guardiola, gewann neun Meistertitel und dreimal die Champions League. Auch mit der spanischen Nationalmannschaft feierte er grosse Erfolge: 2010 wurde er Weltmeister, 2008 und 2012 Europameister.

