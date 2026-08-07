Was als Diskussion über einen möglichen Transfer begann, ist zu einer Schlammschlacht geworden. Ex-Basel-Profi Sebastiano Esposito und sein Klub Cagliari überziehen sich mit schweren Anschuldigungen – inklusive Vorwürfen der Erpressung, einem Stress-Attest und juristischen Drohungen.

Darum geht’s Der ehemalige Basel-Spieler Sebastiano Esposito überzeugte nach mehreren Leihen zuletzt bei Cagliari, doch ein Streit um sein Gehalt und Abwanderungsgerüchte verschärften die Situation.

Cagliari wirft dem Stürmer vor, das Trainingslager unerlaubt verlassen zu haben, spricht von einem «Erpressungsversuch» und will ihn nur zu einem angemessenen Preis verkaufen.

Espositos Berater weist die Vorwürfe als Lügen zurück, verweist auf eine stressbedingte Krankschreibung und hat rechtliche Schritte eingeleitet. Ein Verbleib des 24-Jährigen bei Cagliari gilt als ausgeschlossen. Zusammenfassung erstellt mit

Im Sommer 2021 wechselte Sebastiano Esposito leihweise von Inter Mailand zum FC Basel. Der damals 19-Jährige konnte zwar beim FCB überzeugen, aber Inter lieh den Stürmer nach einer Saison weiter zu Anderlecht aus. Danach spielte der Italiener in der Heimat bei Bari, Sampdoria, Empoli, ehe Cagliari ihn letzte Saison von Inter auslieh.

Die Sarden fanden Gefallen am technisch beschlagenen Angreifer und einigten sich im Winter auf eine fixe Übernahme – Vertrag bis 2030 für den Spieler, Inter wurde mit einer vierzigprozentigen Weiterverkaufsbeteiligung abgefunden. Ende Saison hatte Esposito in wettbewerbsübergreifenden 39 Spielen beachtliche acht Tore und sechs Vorlagen für Cagliari erzielt.

In der Sommerpause wollte das Esposito-Lager aber offenbar eine Gehaltsnachbesserung mit dem Klub aushandeln – wohl auch, weil man mehrere interessierte Klubs in der Hinterhand hatte. Neben Napoli, Como, PSV Eindhoven und Hull City soll vor allem Atalanta Bergamo und Como starkes Interesse bekundet haben. Als Ablösesumme standen knapp 20 Millionen Euro im Raum, wie «football-italia» berichtet.

Verliess Esposito in der Nacht Trainingslager?

Danach gehen die Versionen auseinander. Cagliari teilte Anfang August öffentlich mit, Sebastiano Esposito habe das Trainingslager der ersten Mannschaft «ohne Genehmigung des Vereins» verlassen.

Cagliari-Direktor Stefano Melis zum Vorfall: «Am Ende standen wir vor so was wie einem Erpressungsversuch. Der Junge, zweifellos schlecht beraten von seinem Agenten, verliess nachts das Trainingslager und zeigte damit Respektlosigkeit gegenüber allen.»

Melis weiter: «Wir erwarteten ihn trotzdem zur Wiederaufnahme des Trainings, stattdessen kam ein Arztzeugnis mit peinlichem Inhalt.» Zwar stehe der Spieler nun auf dem Transfermarkt, aber Cagliari werde nur Angebote prüfen, die seinem Wert entsprechen.

Strafanzeige nach Erpressungsvorwurf

Die Replik des Esposito-Beraters Mario Giuffredi (via Radiolina) liess nicht lange auf sich warten: «Das sind alles Lügen – Klub-Präsident Tommaso Giulini will ihn verkaufen.» Er werde auch Beweise liefern, falls notwendig. Es sei auch mit Sportchef Pietro Accardi und Trainer Fabio Pisacane vereinbart worden, dass Esposito am 5. August ins Training zurückkehre.

Giuffredi attackiert auch Melis (via TuttoCagliari) heftig: «Er sollte sich schämen, den Begriff ‹Erpressung› benutzt zu haben.» Das Arztzeugnis? Ihm wurden nach einem Besuch bei einem Psychologen 10 Tage wegen Stress verordnet. Herr Melis ist kein Arzt, wie kann er ein ärztliches Attest als peinlich bezeichnen?» Zudem leitete er ein Strafverfahren wegen Verleumdung ein. Auch der Arzt wollte auf gerichtlichem Weg seinen Ruf wiederherstellen.

Die Schlammschlacht erinnert an eine italienische Seifenoper. Klar ist nach diesen Episoden, dass der 24-Jährige – sein jüngerer Bruder Francesco ‹Pio› Esposito spielt bei Inter und in der italienischen Nationalmannschaft, sein älterer Bruder Salvatore Esposito spielt in der Serie B bei Sampdoria – keine Zukunft mehr bei den Rossoblù hat.

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