Die Frauen von Servette gewinnen deutlich gegen Aarau und stehen im Playoff-Halbfinal Keystone

Servette Chênois und der FC Zürich sichern sich den Einzug in die Playoff-Halbfinals. Die beiden Vereine setzen sich gegen Aarau beziehungsweise die Grasshoppers durch.

Keystone-SDA SDA

Die Genferinnen, die als Qualifikationssiegerinnen in die Playoffs starteten, gewannen das Rückspiel gegen die Frauen des FC Aarau deutlich mit 4:0. Drei dieser Tore erzielte Magdalena Sobal. Bereits das Hinspiel hatte Servette mit 2:1 gewonnen.

Auch die FCZ-Frauen brachten gegen die Grasshoppers ihren Vorsprung aus dem Hinspiel ins Trockene. Eine Woche nach dem 2:0-Sieg reichte am Freitagabend ein 0:0 für das Weiterkommen. Mit GC ist damit der Playoff-Finalist des vergangenen Jahres bereits aus dem Rennen um den Meistertitel ausgeschieden.

Das Duell zwischen Basel und St. Gallen geht nach einem 1:1 nach zwei Mal 90 Minuten in die Verlängerung.

Am Samstag steht das letzte Viertelfinal-Rückspiel an. In Bern treffen die YB-Frauen auf Rapperswil-Jona. Die amtierenden Meisterinnen aus der Hauptstadt starten mit einem Vorsprung von 1:0 ins Rückspiel.

Die Halbfinal-Hinspiele finden zwischen dem 8. und 10. Mai statt.