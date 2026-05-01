Servette Chênois und der FC Zürich sichern sich den Einzug in die Playoff-Halbfinals. Die beiden Vereine setzen sich gegen Aarau beziehungsweise die Grasshoppers durch.
Die Genferinnen, die als Qualifikationssiegerinnen in die Playoffs starteten, gewannen das Rückspiel gegen die Frauen des FC Aarau deutlich mit 4:0. Drei dieser Tore erzielte Magdalena Sobal. Bereits das Hinspiel hatte Servette mit 2:1 gewonnen.
Auch die FCZ-Frauen brachten gegen die Grasshoppers ihren Vorsprung aus dem Hinspiel ins Trockene. Eine Woche nach dem 2:0-Sieg reichte am Freitagabend ein 0:0 für das Weiterkommen. Mit GC ist damit der Playoff-Finalist des vergangenen Jahres bereits aus dem Rennen um den Meistertitel ausgeschieden.
Das Duell zwischen Basel und St. Gallen geht nach einem 1:1 nach zwei Mal 90 Minuten in die Verlängerung.
Am Samstag steht das letzte Viertelfinal-Rückspiel an. In Bern treffen die YB-Frauen auf Rapperswil-Jona. Die amtierenden Meisterinnen aus der Hauptstadt starten mit einem Vorsprung von 1:0 ins Rückspiel.
Die Halbfinal-Hinspiele finden zwischen dem 8. und 10. Mai statt.