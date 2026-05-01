  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Women's Super League Servette Chênois und FC Zürich im Playoff-Halbfinal

SDA

1.5.2026 - 21:05

Die Frauen von Servette gewinnen deutlich gegen Aarau und stehen im Playoff-Halbfinal
Die Frauen von Servette gewinnen deutlich gegen Aarau und stehen im Playoff-Halbfinal
Keystone

Servette Chênois und der FC Zürich sichern sich den Einzug in die Playoff-Halbfinals. Die beiden Vereine setzen sich gegen Aarau beziehungsweise die Grasshoppers durch.

Keystone-SDA

01.05.2026, 21:05

Die Genferinnen, die als Qualifikationssiegerinnen in die Playoffs starteten, gewannen das Rückspiel gegen die Frauen des FC Aarau deutlich mit 4:0. Drei dieser Tore erzielte Magdalena Sobal. Bereits das Hinspiel hatte Servette mit 2:1 gewonnen.

Auch die FCZ-Frauen brachten gegen die Grasshoppers ihren Vorsprung aus dem Hinspiel ins Trockene. Eine Woche nach dem 2:0-Sieg reichte am Freitagabend ein 0:0 für das Weiterkommen. Mit GC ist damit der Playoff-Finalist des vergangenen Jahres bereits aus dem Rennen um den Meistertitel ausgeschieden.

Das Duell zwischen Basel und St. Gallen geht nach einem 1:1 nach zwei Mal 90 Minuten in die Verlängerung.

Am Samstag steht das letzte Viertelfinal-Rückspiel an. In Bern treffen die YB-Frauen auf Rapperswil-Jona. Die amtierenden Meisterinnen aus der Hauptstadt starten mit einem Vorsprung von 1:0 ins Rückspiel.

Die Halbfinal-Hinspiele finden zwischen dem 8. und 10. Mai statt.

Meistgelesen

Immer mehr russische Ölanlagen gehen in Flammen auf
Aarau braucht bei Xamax einen Sieg, um an Leader Vaduz dranzubleiben
Ukrainisches Militär zerstört Kampfjets und Jagdbomber tief im russischen Hinterland

Videos aus dem Ressort

Müller über neues Formel-E-Auto: «Es wird eine Revolution sein»

Müller über neues Formel-E-Auto: «Es wird eine Revolution sein»

01.05.2026

Müller über Porsches Heimrennen in Berlin: «Wir haben viel mehr Medientermine»

Müller über Porsches Heimrennen in Berlin: «Wir haben viel mehr Medientermine»

01.05.2026

Wehrlein über Teamkollege Müller: «Wir ergänzen uns sehr gut»

Wehrlein über Teamkollege Müller: «Wir ergänzen uns sehr gut»

01.05.2026

Müller über neues Formel-E-Auto: «Es wird eine Revolution sein»

Müller über neues Formel-E-Auto: «Es wird eine Revolution sein»

Müller über Porsches Heimrennen in Berlin: «Wir haben viel mehr Medientermine»

Müller über Porsches Heimrennen in Berlin: «Wir haben viel mehr Medientermine»

Wehrlein über Teamkollege Müller: «Wir ergänzen uns sehr gut»

Wehrlein über Teamkollege Müller: «Wir ergänzen uns sehr gut»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Altach geschlagen. Linzer ASK feiert zweiten Cupsieg

Altach geschlagenLinzer ASK feiert zweiten Cupsieg

Amtszeit bis 2031?. Infantino strebt Wiederwahl als FIFA-Präsident an

Amtszeit bis 2031?Infantino strebt Wiederwahl als FIFA-Präsident an

«Fussball vereint die Welt». Infantino versichert Irans WM-Teilnahme

«Fussball vereint die Welt»Infantino versichert Irans WM-Teilnahme