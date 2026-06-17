Meriame Terchoun trainiert und spielt künftig wieder auf Schweizer Boden Keystone

Der Schweizer Meister und Cupsieger Servette Chênois verpflichtet die Nationalspielerin Meriame Terchoun.

Keystone-SDA SDA

Die 30-Jährige kehrt nach vier Jahren in Frankreich in die Women's Super League zurück, wie der Genfer Klub mitteilte.

Terchoun stand zuletzt beim französischen Erstligisten Dijon unter Vertrag. In der vergangenen Saison kam die Offensivspielerin auf 22 Einsätze und erzielte zwei Tore. Mit ihrer Routine soll sie die Angriffsreihe des Genfer Teams verstärken. Angaben zur Vertragsdauer machte der Verein nicht.

Für das Schweizer Nationalteam bestritt Terchoun bisher 46 Partien. Unter Nationaltrainer Rafel Navarro gehörte sie zuletzt allerdings nicht mehr zum engeren Kreis des Teams.