Nach der entscheidenden Szene: Miroslav Stevanovic (im Hintergrund zweiter von links) bejubelt sein Führungstor zum 1:0 kurz vor der Halbzeitpause Keystone

Der FC Servette schlägt den FC Luzern in einem unspektakulären Spiel mit 3:0. Die Tore für Servette erzielten Miroslav Stevanovic und Timothé Cognat kurz vor und kurz nach der Pause. In der Nachspielzeit traf auch noch Junior Kadile.

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In der 31. Runde hatten Servette (5:0) und Luzern (4:0) beide noch hoch gewonnen. Wer deshalb ein Offensiv-Spektakel erwartete, wurde enttäuscht. Highlights blieben Mangelware. Es war offensichtlich, dass es beiden Teams in dieser Saison nicht mehr um viel geht.

Erst nach 40 Minuten kam es zur ersten Torchance, die Miroslav Stevanovic nach einer Flanke von Kadile sogleich nützte. Der 35-jährige Bosnier reüssierte mit einem Kopfball. Unmittelbar nach der Pause erhöhte Timothé Cognat auf 2:0.

Die Minuten nach der Pause waren die attraktivsten. Unmittelbar nach dem 0:2 kam auch der FC Luzern endlich zu einer Chance. Oscar Kabwit scheiterte an Genfs Goalie Joël Mall. Die beiden Spieler prallten nach der Chance ineinander; für Mall ging es nicht mehr weiter.

Servette – Luzern 3:0 (1:0)

8032 Zuschauer. – SR Cibelli. – Tore: 40. Stevanovic (Kadile) 1:0. 46. Cognat (Houboulang Mendes) 2:0. 97. Kadile (Stevanovic) 3:0.

Servette: Mall (56. Frick); Allix (27. Houboulang Mendes), Rouiller, Burch, Mazikou; Douline, Cognat; Stevanovic, Ishuayed (87. Njoh), Kadile; Ayé (87. Guillemenot).

Luzern: Loretz; Dorn, Freimann, Bajrami, Fernandes (63. Ciganiks); Lucas Ferreira (63. Spadanuda), Owusu, Abe (87. Wyss), Di Giusto (87. Grbic); Kabwit, Vasovic (63. Meyer).

Bemerkungen: Verwarnungen: 12. Rouiller, 13. Lucas Ferreira, 80. Abe, 85. Ishuayed.