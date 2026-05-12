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Super League Servette und Guillemenot gehen getrennte Wege

SDA

12.5.2026 - 21:54

Jérémy Guillemenot (links) muss seinen Jugendverein Servette FC am Saisonende verlassen
Jérémy Guillemenot (links) muss seinen Jugendverein Servette FC am Saisonende verlassen
Keystone

Drei Jahre nach seiner Rückkehr muss Jérémy Guillemenot den Servette FC wieder verlassen.

Keystone-SDA

12.05.2026, 21:54

Der Super-League-Klub aus Genf hat sich entschieden, den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit dem 28-jährigen Stürmer nicht zu verlängern.

Der frühere Schweizer U21-Internationale kehrte im Sommer 2023 vom FC St. Gallen zu seinem Jugendverein zurück, den er 2016 verlassen hatte, um sich der U19-Auswahl des FC Barcelona anzuschliessen. In der laufenden Saison bestritt Guillemenot 30 Pflichtspiele für Servette und erzielte dabei sieben Tore.

Wie Guillemenot muss auch der kamerunische Mittelfeldspieler Gaël Ondoua (30) den Klub zum Saisonende verlassen.

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