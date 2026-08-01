Der FC Zürich beschenkt sich zu seinem 130-jährigen Jubiläum gleich selbst. Im Letzigrund feiert der FCZ im dunkelblauen Spezialtrikot einen 2:1-Heimsieg gegen Servette.

Die Partie nahm nach 35 Minuten eine entscheidende Wende – unter gütiger Mithilfe der Gäste. Servettes Debütant im Tor, der Lette Edvinas Gertmonas, verschätzte sich bei einem weiten Freistoss von Valon Berisha komplett. Von der Sonne geblendet, griff der Keeper am Ball vorbei, womit die Zürcher glückhaft in Führung gingen.

Auf dem Rasen blieb das grosse Spektakel auch nach dem Seitenwechsel lange aus. Die Vorentscheidung erzwang schliesslich FCZ-Trainer Marcel Koller mit einem goldenen Händchen: Nur Sekunden nach ihrer Einwechslung sorgten zwei Joker für das 2:0. Kevin Spadanuda legte in der 79. Minute mustergültig für Mohamed Bangoura auf, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Zwar gelang Servette in der 91. Minute durch Tiemoko Ouattara noch der 2:1-Anschlusstreffer, doch die Genfer Niederlage konnte dieses späte Aufbäumen nicht mehr abwenden.

Telegramm

Zürich – Servette 2:1 (1:0)

12'353 Zuschauer. – SR von Mandach. – Tore: 35. Berisha 1:0. 79. Bangoura (Kény) 2:0. 91. Ouattara (Houboulang Mendes) 2:1.

Zürich: Lindner; Selmin Hodza, Kamberi, Sauter, Volken (62. Walker); Schödler (62. Reichmuth); Krasniqi (93. Hack), Comenencia (78. Bangoura), Berisha, Emmanuel (78. Spadanuda); Kény.

Servette: Gertmonas; Maceiras (69. Houboulang Mendes), Rouiller, Burch, Mazikou; Pedro Naressi (69. Douline), Cognat; Lambourde (78. Ouattara), Stevanovic (84. Nunez), Njoh (46. Mráz); Ayé.

Bemerkungen: Verwarnungen: 34. Maceiras, 47. Comenencia, 50. Selmin Hodza, 59. Berisha, 77. Douline.