Der französische Fussballer Wissam Ben Yedder wurde wegen sexueller Gewalt zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der Vorfall ereignete sich im September, doch der Spieler bestreitet, sich daran zu erinnern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ex-Monaco-Star Wissam Ben Yedder wurde am Dienstag wegen sexueller Gewalt zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Zusätzlich zur Anklage wegen sexueller Gewalt wurde Ben Yedder auch wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt.

Bis im Sommer stand Ben Yedder bei der AS Monaco unter Vertrag und spielte dort an der Seite von Breel Embolo, Denis Zakaria und Philipp Köhn. Mit seinen Toren hat er wesentlich dazu beigetragen, dass die Monegassen heuer in der Champions League spielen. Mehr anzeigen

Wissam Ben Yedder, 19-facher französischer Nationalspieler (3 Tore), wurde von einem Gericht in Nizza zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Die Anklage lautete auf sexuelle Gewalt, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der Vorfall soll sich im September ereignet haben.

Laut Berichten von France Bleu und der Zeitung «Le Monde» soll Ben Yedder auf einem Parkplatz in betrunkenem Zustand eine 23-jährige Frau in sein Auto gelockt haben. Die Frau, die von «Le Monde» zitiert wird, sagte: «Ich hatte Angst, dass er sich aufregt.» Anschliessend soll Ben Yedder mit ihr zu sich gefahren sein, wo er sie im Auto unsittlich berührte und sich selbst befriedigte, bevor die Frau entkommen konnte.

Zusätzlich zur Anklage wegen sexueller Gewalt wurde Ben Yedder auch wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt. Die Sportzeitung «L'Équipe» berichtete, dass er dieses Vergehen vor Gericht eingeräumt habe. Allerdings bestreitet der 34-Jährige, sich an den sexuellen Übergriff zu erinnern.

Ben Yedder wusste auf dem Platz zu überzeugen

Wissam Ben Yedder wechselte im Sommer 2019 vom FC Sevilla zur AS Monaco, wo er bis Ende letzter Saison Teamkollege des Schweizer Trios um Breel Embolo, Denis Zakaria und Philipp Köhn war. In 32 Liga-Spielen erzielte er 16 Tore und bereitete zwei weitere vor. Er hatte wesentlichen Anteil daran, dass Monaco in dieser Saison in der Champions League spielt. Inzwischen ist der 34-Jährige, der bei der Urteilsverkündung am Dienstagnachmittag nicht anwesend war, vereinslos.

