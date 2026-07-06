Nach der Aufhebung der Rotsperre gegen USA-Stürmer Folarin Balogun hat sich auch der SFV zu Wort gemeldet. In einem Statement wird der Entscheid der FIFA kritisch betrachtet.

Folarin Balogun. Der 25-Jährige darf trotz Rotsperre im WM-Achtelfinal gegen Belgien antreten.

«Der Entscheid ist unverständlich» SFV meldet sich im Fall Balogun und kritisiert die FIFA

Darum geht’s Folarin Balogun steht dem US-Team trotz Rot-Sperre beim WM-Achtelfinal gegen Belgien zur Verfügung.

Der Entscheid sorgte international für Unverständnis. Der belgische Fussballverband hat Beschwerde eingelegt.

FIFA-Boss Infantino verteidigt den Entscheid und verweist darauf, dass dieser von einer unabhängigen FIFA-Disziplinarkommission gefällt wurde.

Nun hat sich auch der SFV kritisch zu Wort gemeldet.

«Der Entscheid im Fall Balogun ist für den SFV unverständlich – unabhängig davon, wie es dazu gekommen ist», heisst es in einer Stellungnahme des Schweizerischen Fussballverbands in Bezug auf den Fall Balogun.

«Bislang war klar: Wer vom Platz gestellt wird, ist automatisch für das nächste Spiel gesperrt. Dieser Grundsatz war für alle gleich und hat für Klarheit gesorgt. Dieser Entscheid wirft Fragen auf und schafft Unsicherheit – auch mit Blick auf die Bedeutung von Schiedsrichterentscheiden, insbesondere wenn der VAR im Einsatz ist. Für die Glaubwürdigkeit des Wettbewerbs braucht es klare und konsequent angewandte Regeln.»

Der Stürmer der USA wird aller Voraussicht nach trotz Rotsperre im Achtelfinal gegen Belgien (Dienstag, 02.00 Uhr) spielberechtigt sein. Hintergrund ist ein Entscheid der FIFA, die Sperre wurde auf Bewährung ausgesetzt.

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