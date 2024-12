SFV-Zentralpräsident Dominique Blanc will den Vergabe der Weltmeisterschaften 2030 an Marokko, Portugal und Spanien sowie 2034 an Saudi-Arabien zustimmen Keystone

Der Schweizerische Fussballverband wird den Vergaben der Weltmeisterschaften 2030 an Marokko, Portugal und Spanien sowie 2034 an Saudi-Arabien zustimmen.

SDA

In einer Mitteilung erklärt der SFV- Zentralpräsident Dominique Blanc seine Haltung zu den Vergaben, über die am Mittwoch in einem gemeinsamen Paket via Online-Kongress entschieden wird. Beide Kandidaturen gehen konkurrenzlos ins Rennen.

«Das Kandidatur-Dossier von Saudi-Arabien enthält eine sehr weitreichende Strategie zum Schutz der Arbeiter und der Menschenrechte, was uns dazu bewogen hat der Kandidatur zuzustimmen», lässt sich Blanc zitieren. In einem an die FIFA formulierten Brief will der SFV aber auch Bedenken anbringen. Er fordert unabhängige Kontroll- und Rekurs Instanzen und hält fest, dass das Recht auf freie Meinungsäusserung und die Pressefreiheit sowie der umfassende Schutz vor jeder Diskriminierung im Rahmen der WM eingehalten werden müsse.

Der Verband sei während der Entscheidungsfindung unter anderem im Austausch mit Amnesty International und dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) gewesen. Dass das Kandidaten-Dossier von Saudi-Arabien mit einer Menschenrechtsstrategie versehen wurde, haben dem SFV gezeigt, «dass die FIFA und die Organisatoren aus Katar gelernt haben».

Das könnte dich auch interessieren

Jimmy Berishas grosser Traum mit dem FC Schaffhausen Wird der FC Schaffhausen der erste Scheich-Klub der Schweiz? CEO Jimmy Berisha redet mit blue Sport über die Pläne mit dem saudischen Prinzen Abdullah bin Saad bin Abdulaziz und über das Verfahren, welches die Liga gegen seinen Klub eingeleitet hat. 12.04.2024

lemi, sda