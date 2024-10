Shaqiri: «In den USA habe ich keinen Neid gesehen» 17.10.2024

Als Xherdan Shaqiri 2022 zu Chicago Fire wechselte, war er eine Zeit lang der bestbezahlte Spieler der MLS. Im Fussball-Talk Heimspiel spricht Shaq über die Unterschiede in den USA und in Europa, wenn es ums Geld geht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xherdan Shaqiri wechselte im Sommer von Chicago Fire zum FC Basel und verzichtete damit auf viel Geld.

Mit einem Jahresgehalt von 8,2 Millionen Dollar (7,1 Mio. Franken) gehörte Xherdan Shaqiri in der MLS zu den Top-Verdienern. Im Fussball-Talk Heimspiel auf den hohen Lohn angesprochen, schmunzelt Shaqiri: «Es ist immer schön, egal wo man arbeitet.» Und er neckt Moderator Stefan Eggli: «Ich glaube, du wärst nicht bei blue Sport, wenn du woanders einen besseren Vertrag hättest.»

In den USA werden die Löhne der Sportstars veröffentlicht. Für Shaqiri, der bei Chicago Fire mit Abstand der bestbezahlte Profi war, war das kein Problem, im Gegenteil. «Ich habe keinen Neid gesehen. Als ich in der Kabine war, hatte ich das Gefühl, dass es die Leute cool finden, wenn einer so viel verdient», erklärt er.

Das sei nicht überall so. «In Europa ist das anders. Wenn einer weiss, was der andere verdient, denkt er sich: Warum verdient der mehr? Was kann der besser als ich?», so Shaqiri.

Mit FCB-Rückkehr auf viel Geld verzichtet

Geld alleine sei aber nicht sein Ansporn für den Wechsel nach Nordamerika gewesen. «Ich kenne Georg Heitz (Anm. d. Red.: scheidender Sportdirektor bei Chicago Fire) schon lange aus Basel, so ist der Kontakt zustande gekommen. Und ich wollte unbedingt weg aus Lyon», erklärt der 33-Jährige. «Ich bin mit Ambitionen nach Chicago gewechselt, ich wollte Erfolg haben. Klar hatte ich einen hoch dotierten Vertrag, aber das hatte ich mir auch erarbeitet.»

Im Sommer einigte man sich auf die Auslösung dieses «sehr guten Vertrages», wie Shaqiri sagt, obwohl er noch bis Ende Jahr gelaufen wäre. Damit verzichtete er auf viel Geld. In Basel verdient er «nur» noch knapp einen Fünftel von dem, was er in Chicago kassierte. Am Hungertuch nagt der 125-fache Nationalspieler aber gewiss nicht. Medienberichten zufolge liegt Shaqiris Jahreslohn beim FCB zwischen 1,2 und 1,7 Millionen Franken.

