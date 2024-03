Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Bayer Leverkusen 🇩🇪 Bundesliga Granit Xhaka

Bayer Leverkusen schlägt Köln 2:0 und baut die Tabellenführung auf Bayern München (2:2 gegen Freiburg) auf zehn Punkte aus. Ab der 14. Minute kann der Leader nach einem wüsten Foul an Granit Xhaka in Überzahl agieren, da Jan Thielmann für seinen Tritt in die Hacken des Schweizers des Feldes verwiesen wird. In der 82. Minute wird Xhaka ausgewechselt. Der «Kicker» wählt ihn bereits zum vierten Mal ins Team der Runde und zum zweiten Mal in Folge.

Chicago Fire 🇺🇸 Major League Soccer Xherdan Shaqiri

Auf das 2:2 gegen Philadelphia in der Startrunde folgt für Chicago Fire eine 1:2-Heimniederlage gegen Cincinnati. Shaqiri erzielt in der 45. Minute per Elfmeter das zwischenzeitliche 1:1.

Here comes Xherdan Shaqiri to tie it up for Chicago! 🤝



(Via @MLS)pic.twitter.com/e1FBmsy0R1 — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 3, 2024

AC Milan 🇮🇹 Serie A Noah Okafor

Okafor wird gegen Lazio Rom in der 71. Minute eingewechselt und avanciert prompt zum Matchwinner. In der 88. Minute erzielt der Milan-Angreifer das einzige Tor der Partie.

Joker Okafor schiesst Milan zum Sieg über Lazio Erst in der 71. Minute eingewechselt, trifft Noah Okafor nur 17 Minuten nach seiner Einwechslung und schiesst Milan zum Sieg über Lazio Rom, das gleich drei Platzverweise kassiert. 01.03.2024

Augsburg 🇩🇪 Bundesliga Ruben Vargas

Augsburg zerlegt Darmstadt in seine Einzelteile und siegt mit 6:0. Vargas bereitet das 2:0 vor und trifft dann selbst sehenswert zum 4:0. Der 25-Jährige wird nach seiner Topleistung vom «Kicker» ins Team der Runde gewählt.

Newcastle 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Fabian Schär

Newcastle feiert gegen Wolverhampton einen 3:0-Sieg. Schär überzeugt im Spielaufbau und darf sich den Assist beim letzten Treffer gutschreiben lassen.

Bologna 🇮🇹 Serie A Dan Ndoye

Das Überraschungsteam der Saison feiert den sechsten Sieg in Folge, ist Tabellenvierter und damit auf Champions-League-Kurs. Dan Ndoye hat seinen Anteil am Siegtreffer, wenn auch eher zufällig. Sein Schuss wird geblockt und so zur Vorlage für Teamkollege Lewis Ferguson. Kurz vor Schluss macht Ndoye Platz für Aebischer.

Bologna 🇮🇹 Serie A Remo Freuler

Ebenfalls in der Startelf steht beim 2:1-Auswärtssieg gegen Atalanta Bergamo Remo Freuler.

Bologna 🇮🇹 Serie A Michel Aebischer

Aebischer wird in der 87. Minute eingewechselt. Zum dritten Mal in Folge kommt er damit nur von der Bank ins Spiel.

Atalanta Bergamo – Bologna 1:2 Serie A, 27. Spieltag, Saison 2023/24 03.03.2024

🇫🇷 Ligue 1 Vincent Sierro

Toulouse, angeführt von Vincent Sierro, schlägt nach Monaco und Lille auch Nizza und klettert in der Tabelle weiter nach oben. Noch ist der Vorsprung auf die Abstiegsplätze nicht gross, doch die Formkurve stimmt. Wird der 28-Jährige vielleicht sogar ein Thema für die Nati?

VfL Bochum 🇩🇪 Bundesliga Noah Loosli

Noah Loosli steht gegen Leipzig erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf und dann setzt es gleich eine 1:4-Watsche ab. Loosli gibt bei den Gegentoren nicht die beste Figur ab, ist aber letztlich einfach Teil des überforderten Bochumer Kollektivs.

Inter Mailand 🇮🇹 Serie A Yann Sommer

Inter Mailand hat am Montagabend die Chance, die Tabellenführung weiter auszubauen. blue Sport überträgt die Partie gegen Genua live.