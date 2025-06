Double-Sieger Shaqiri: «Das ist die Krönung harter Arbeit» Xherdan Shaqiri und der FC Basel holen sich mit einem 4:1-Sieg über den FC Biel den Cupsieg und das Double. Das sagt der FCB-Captain nach der Partie. 01.06.2025

Der FC Basel tut sich gegen freche Aussenseiter aus Biel lange schwer, gewinnt den Cupfinal schlussendlich aber souverän und macht das Double perfekt. Die Reaktionen zum Spiel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel schlägt den FC Biel im Final mit 4:1 und ist zum 14. Mal in der Vereinsgeschichte Cupsieger.

Gegen die klaren Aussenseiter tut sich der FCB aber erstaunlich schwer. Xherdan Shaqiri sagt kurz nach dem Schlusspfiff: «Ich bin enttäuscht, dass wir keine super Leistung gezeigt haben.»

Auch beim FC Biel überwiegt kurz nach der Partie die Enttäuschung. «Uns Spielern tut es jetzt weh, weil wir nach dem Ausgleich alle ein Szenario vor Augen hatten, wie wir sie auch schlagen können», sagt Omer Dzonlagic. Mehr anzeigen

Xherdan Shaqiri und der FC Basel sind am Ziel. Nach dem Meistertitel holt sich der FCB dank eines 4:1-Sieges im Final gegen Biel auch den Cupsieg und darf am Sonntagabend bereits die nächste Feier auf dem Barfüsserplatz abhalten.

Bei FCB-Captain Xherdan Shaqiri hält sich die Freude kurz nach dem Schlusspfiff aber noch in Grenzen. «Gleich nach dem Spiel hast du immer die Leistung auch im Kopf. Ich bin enttäuscht, dass wir keine super Leistung gezeigt haben», sagt der 33-Jährige im SRF-Interview. «Ich brauche noch eine Weile. Ich bin ein ehrgeiziger Siech und will immer Top-Leistungen bringen. Aber natürlich bin ich froh, haben wir den Kübel geholt, auch wenn es nicht die allerbeste Leistung war.»

Schmid zittert auf der Ersatzbank

Dem Gegner spricht Shaqiri ein grosses Lob aus. «Sie haben mich auch überrascht, wie sie aufgetreten sind. Grosses Kompliment an Biel, wie sie bis am Schluss gekämpft haben», so Shaqiri. Auch Teamkollege Dominik Schmid sagt: «Ich hatte einen halben Herzinfarkt auf der Ersatzbank in der zweiten Halbzeit. Kompliment an Biel, sie haben uns das Leben heute echt schwer gemacht. Obwohl ich auch sagen muss, dass wir heute ganz schlecht gespielt haben.»

Unter dem Strich steht aber der 14. Cupsieg der Klubgeschichte. «Am Ende des Tages haben wir das Jahr mit dem Double gekrönt. Ich bin sehr stolz, was wir in diesem Jahr erreicht haben», sagt Shaqiri und widmet den Titel den treuen Fans: «Das haben wir alle vermisst, diese Euphorie, die geile Stimmung im wunderschönen Joggeli. Es ist unglaublich, wie die Fans uns anfeuern – in guten und in schlechten Zeiten. Sie verdienen diese zwei Titel. Ich freue mich sehr, heute den nächsten Titel auf den Barfi zu bringen.»

Biel-Goalie Radtke: «Es gibt Fehlentscheide und damit muss man leben können»

Der FC Biel dagegen verpasst den grossen Coup trotz starkem Auftritt. «Wir haben super gekämpft. Am Ende war es knapper, als alle erwartet haben. Das Resultat widerspiegelt nicht, wie das Spiel gelaufen ist», sagt Goalie Raphael Radtke.

Zum umstrittenen Basler Penalty in der 67. Minute sagt Radtke: «Ich finde, Ajeti rennt in mich rein. Ich hätte es toll gefunden, wenn er eine so entscheidende Situation noch einmal hätte anschauen können. Am Ende war das schon etwas ein Genickbruch für uns. Aber es ist Teil des Spiels. Es gibt Fehlentscheide und damit muss man leben können.»

Dennoch überwiegt beim krassen Aussenseiter im ersten Moment die Enttäuschung. «Uns Spielern tut es jetzt weh, weil wir nach dem Ausgleich alle ein Szenario vor Augen hatten, wie wir sie auch schlagen können. Wir haben voll daran geglaubt», sagt Omer Dzonlagic und fügt an: «Trotzdem ein riesiges Dankeschön an jeden Biel-Fan, der heute gekommen ist. So eine Atmosphäre habe ich noch nie erlebt, es hat unglaublich Spass gemacht.»

