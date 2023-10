Xherdan Shaqiri bereitete das entscheidende Tor vor Keystone

Xherdan Shaqiri gewinnt mit Chicago Fire in der Major League Soccer wieder einmal. Das Team aus Illinois schlägt New York auswärts 1:0.

Die sieglose Serie umfasste sieben Spiele. Den zuvor letzten Sieg in der Meisterschaft hatte Chicago Mitte Juli mit einem 1:0-Heimerfolg gegen Toronto errungen.

Shaqiri, der nach seiner abgesessenen Sperre im letzten Spiel als Folge seines Platzverweises gegen Columbus wieder mittun konnte, bereitete den Treffer von Georgios Koutsias vor. Der Grieche traf nach einer guten Stunde. Der zweite Schweizer in der Equipe von Chicago, Maren Haile-Selassie, wurde nach 52 Minuten eingewechselt.

Dank dem Sieg schlossen die Fire in der Tabelle der Eastern Conference punktemässig zu Montreal auf, das mit Rang 9 den letzten Platz belegt, der noch zur Teilnahme an den in gut drei Wochen beginnenden Playoffs berechtigt.

sda