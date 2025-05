«Shaqiri und Yakin sind beide sehr stolze Leute» 23.05.2025

Yakin stichelt gegen Shaqiri, dieser schiesst zurück. Michael Wegmann, Leiter Sport blue News, ist überzeugt, dass der FCB-Captain unter Yakin nicht mehr in die Nati zurückkehren wird. Das sind die Gründe.

Spezielle Konstellation am Donnerstag um die Mittagszeit. Um 11.00 Uhr gibt Murat Yakin am Flughafen Kloten sein Kader für den USA-Trip bekannt, das vorherrschende Thema dabei: die Überform des von der Nati zurückgetretenen Xherdan Shaqiri und ein mögliches Comeback des FCB-Captains. Yakin sagt, dass die Türe für Shaqiri offen sei, sollte dieser seine Rolle in der Nati akzeptieren. Yakin erzählt auch, dass er den FCB-Star am Mittwoch erfolglos versucht habe zu erreichen.

Yakin: «Shaq hat wohl einen anderen Termin gehabt. Vielleicht steigt er jetzt ja in die Politik ein.» Der Grund: Shaqiri hat am Mittwoch Vjosa Osmani Sadriu, die Präsidentin der Republik Kosovo und Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter getroffen.

Shaq: «Murat Yakin muss jetzt liefern»

Drei Stunden später sitzt Shaqiri in Basel vor den Medien, redet über den Meistertitel, das mögliche Double bei seiner Comeback-Saison, seine Tore und Assists. Selbstverständlich wird auch er dabei auch auf Yakins Telefonat und ein mögliches Nati-Comeback angesprochen. Shaq meint: «Murat Yakin muss auch liefern, sie haben in den letzten Monaten nicht die besten Leistungen gezeigt. Da verstehe ich, dass er auf mich zurückgreifen will. Aber ich bin sehr froh, wie es ist. Im Moment ist die Türe zur Nati für mich noch zu.»

Sticheleien hier, Sticheleien da. Die Frage ist: Haben Yakin und Shaqiri eine gemeinsame Zukunft in der Nati? «Das kann ich mir nicht vorstellen», sagt Michael Wegmann, Leiter Sport blue News, «dafür müssten beide über ihren Schatten springen und dafür sind beide wohl zu stolz.» Das Verhältnis der beiden ist längst nicht mehr das beste.

Begonnen hat's mit der Fitness-Debatte um Shaqiri

Rund um die EM in Deutschland 2024 gibts erste Unstimmigkeiten. Die Debatte um seinen Fitnesszustand ist Shaqiri sauer aufgestossen. Und Yakin hat sie befeuert, indem er meinte, Shaqiri reiche die Luft nicht für 90 Minuten und den Star zum Joker degradiert. Der Zauberwürfel ist in seinem Stolz verletzt. «Die Retourkutsche folgte dann später, als Shaq mit einem Post eine halbe Stunde vor der Pressekonferenz zur Vertragsverlängerung von Yakin seinen Rücktritt bekannt gibt.»

Gibts eine Möglichkeit, dass Shaqiri unter Yakin in die Nati zurückkehrt? «Eigentlich unvorstellbar», so Wegmann, «ausser der Auftakt in die WM-Quali-Spiele im Herbst misslingt der Nati total und Shaqiri würde daraufhin den Rücktritt vom Rücktritt bekannt geben. Dann könnte der Druck so gross werden, dass Yakin ihn aufbietet. Doch auch dann würde er Shaqiri wohl nur als Joker sehen.»

Ein Fehlstart in die WM-Quali wünscht sicher keiner. Los gehts anfangs September gegen Kosovo und Slowenien.

