Michael Olise schoss alle französischen Tore gegen Nordirland Keystone

Frankreich und die Niederlande gewinnen ihre letzten Testspiele vor der WM. Frankreich siegt in Lille zwei Tage vor der Abreise in die USA gegen Nordirland dank eines Hattricks von Olise mit 3:1.

Keystone-SDA SDA

Die Niederländer setzten sich im Duell zweier WM-Teilnehmer in New York gegen Turnier-Neuling Usbekistan mit 2:1 durch. Cody Gakpo schoss beide Tore mittels Penalty, das zweite in der 97. Minute, als die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman nur noch zu zehnt spielte. Guus Til sah in der Schlussphase die Rote Karte für ein Handspiel als letzter Verteidiger.