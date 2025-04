Der Schweizer Nationalspieler Vincent Sierro trifft zum fünften Mal in dieser Saison für Toulouse Keystone

Vincent Sierro erzielt in der 28. Runde der Ligue 1 seinen fünften Saisontreffer. Der Schweizer Nationalspieler und Captain von Toulouse trifft bei der 2:3-Niederlage in Marseille zum Endstand.

Keystone-SDA SDA

In der Schlussphase wäre Sierro beinahe noch der Ausgleich gelungen. Sein Schuss von der Strafraumkante verfehlte des Ziel nur knapp.

Sierro zeigt sich nach überstandener Wadenverletzung in herausragender Form. In den letzten sechs Spielen traf der Mittelfeldspieler viermal.

Marseille, das zuletzt dreimal in Folge als Verlierer vom Platz musste, schob sich durch den Sieg an Monaco vorbei und belegt neu Platz 2. Ulisses Garcia kam bei den Südfranzosen in der Schlussviertelstunde zum Einsatz.